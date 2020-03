Un arădean, venit din Anglia, a plecat din izolarea de la domiciliu

Un bărbat din Ineu a venit din Anglia în data de 17 martie și ar fi trebuit să stea în izolare la domiciliu până în 1 aprilie. Numai că, după ce a ajuns la Ineu, nu a respectat legislația românească. El a fost găsit, a fost dus într-un centru de carantină, unde va sta sub pază. Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu i-a întocmit un dosar penal. „În data de 23.03.2020 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii infractiunii de „zădărnicirea combaterii bolilor”,prev.şi ped.de art.352 alin.1 din C.pen. În actul de sesizare s-a retinut că un cetăţean român care a venit din Anglia în data de 17.03.2020 şi care trebuia să stea în izolare la domiciliu în perioada 18.03.-01.04.2020 nu a fost găsit la domiciliu, la verificarea efectuată de lucrătorii de politie în data de 20.03.2020. Ulterior făptuitorul a fost găsit de organele de politie, care l-au transportat într-un centru unde a fost plasat în carantină instituţionalizată, sub pază. Urmărirea penală continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale”, a declarat procuror, Ruxandra Tarcea.

