Un artist timișorean propune înlocuirea soclului pe care se află bustul lui Brâncuși de lângă Facultatea de Arte

Artistul vizual Mihai Donici a organizat de Ziua Brâncuși un eveniment mai aparte la statuia sculptorului, amplasată lângă Facultatea de Arte, pe strada Oituz. Prin “Expoziția de o oră” Donici a ținut să atragă atenția asupra faptului că soclul pe care se află bustul lui Brâncuși nu se potrivește deloc cu spirtul lucrărilor artistului gorjean. Donici a venit cu soclu din lemn scara 1:1, care a fost amplasat în fața bustului, sugerând astfel noul model pentru monument.

“Am fost destul de deranjat de nepotrivirea între soclul neoclasic și spiritul lucrărilor lui Brâncuși. De doi ani îmi pun problema asta, cum am putea să transformăm acest ansamblu. Am propus o variantă de modul, plecat cumva din Coloana Infinitului. Pe lângă soclu, propun amplasarea unei bănci, ca loc de reculegere în fața statuii. Suntem în discuții avansate cu cei de la Fiii Gorjului, care au făcut lucrarea. Nici ei nu sunt foarte mulțumiți de soclu, dar nici de restaurarea care s-a făcut. Dacă vă uitați cu atenție, e restaurant foarte prost. Și ei sunt de acord că se poate schimba soclul”, a declarat Mihai Donici.

În ciuda succesului expoziției Brâncuși din anul Capitalei Culturale a Europei, foarte puțini timișoreni știu că în Timișoara există o statuie dedicată artistului. De opt ani în coace, Mihai Donici organizează câte un eveniment neconvențional la bustul lui Brâncuși.

“Cred că am început într-un an când eram eu foarte supărat că se pun coroane ca la mort la bustul lui Brâncuși. Sunt și acum câteva. Mi se părea foarte ciudat, astfel că am pus o jerbă de iederă. În alt an am făcut o coroană sub forma cercului tăiat în două, care este un simbol al lui Brâncuși. Am făcut și un mic protest ironic, atunci când nu am reușit să cumpărăm Cumințenia Pământului. Românii au strâns un milion de euro, trebuia să mai pună statul zece milioane, dar nu a avut. Polonezii au cumpărat un Leonardo și două castele cu 2,5 miliarde de euro, fără să întrebe pe nimeni, fără să ceară aprobarea nimănui. Asta spune multe despre cum suntem noi”, a spus Mihai Donici.

Monumenul de lângă Facultatea de Arte a fost amplasat în 2012, la inițiativa Asociației Fiii Gorjului din Banat care a donat lucrarea Universității de Vest. Bustul a fost realizat din bronz de sculptorul Ștefan Călărășanu.

