Un bărbat a fost amendat după ce s-a fotografiat fără mască de protecție și a publicat poza pe facebook. Cum a scăpat de sancțiune

Un bărbat a fost amendat. Acesta a obținut anularea amenzii în justiție după ce a motivat că aplicarea acesteia s-a bazat doar pentru o fotografie publicată pe internet. Totul s-a întâmplat în municipiul Lugoj.

Persoana în cauză a mers împreună cu mai mulți prieteni, pe 25 iulie 2020, la terasa unui local, de unde a și postat o fotografie. La câteva zile distanță, bărbatul a primit un proces verbal de sancționare cu amendă în cuantum de 500 de lei pentru că nu a purtat masca de protecție la terasă.

Un bărbat a fost amendat. În plângerea depusă la instanță, petentul a susținut că terasa respectivă a respectat toate normele de protecție impuse de pandemia de coronavirus, distanța dintre mese fiind una de doi metri și respectându-se și distanța dintre persoanele de la aceeași masă. În baza acestor motive, bărbatul a solicitat anularea amenzii aplicată de IPJ Timiș.

Reprezentanții Poliției au precizat că bărbatului în cauză i-a fost aplicată sancțiunea contravențională în valoare de 500 de lei pentru că nu a respectat măsurile individuale de protecție pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor de către coronavirus, prin aceea că s-a așezat împreună cu șapte persoane la o masă, în terasa unui local, fapt fotografiat și postat pe rețelele sociale.

„Sub aspectul legalitatii procesului-verbal de constatare a contraventiei, instanta constata ca sunt indeplinite conditiile de validitate prevazute de OG nr.2/2001 sub sanctiunea nulitatii absolute. Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contraventie, instanta apreciaza ca nu se impune angajarea raspunderii contraventionale a petentului pentru urmatoarele motive. Potrivit art. 1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Din cuprinsul actului constatator rezulta ca agentul constatator nu a constatat fapta cu propriile simturi fapt ce se desprinde si din cuprinsul raportului agentului constatator astfel incat, acestea nu pot fi retinute atata timp cat nu sunt sustinute de nici un fel de probe iar dubiul care se creeaza intr-o asemenea situatie trebuie sa profite petentului avand in vedere faptul ca art. 6 din CEDO cu toate garantiile pe care le ofera, inclusiv prezumtia de nevinovatie, este aplicabil in aceasta speta, prin prisma cauzei Anghel contra Romaniei”, a precizat Judecatoria Lugoj in motivarea hotararii privind anularea procesului verbal de contraventie.

Magistratul mai sustine ca procesul verbal de contraventie nu trebuie sa incalce prezumtia de nevinovatie a contravenientului si nu scuteste agentul constatator de obligatia sa de a sustine cu dovezi temeinicia procesului verbal de contraventie atunci cand acesta este contestat.

„Pentru aceste considerente plangerea urmeaza a fi admisa, aceasta solutie fiind in acord cu practica Curtii Europene a Drepturilor Omului dezvoltata in baza art.6 din Conventie si reflectata in cauza Anghel c. Romaniei din 4 octombrie 2007 care presupune accesul liber la o instanta independenta, impartiala cu respectarea prezumtiei de nevinovatie, prezumtie ce include si aplicarea principiului > in favoarea petentului. Pe cale de consecinta, instanta, in baza art. 34 din OG nr.2/2001, va admite plangerea contraventionala formulata si va dispune anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, exonerand petentul de plata amenzii in cuantum de 500 lei, aplicate prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, se mai precizeaza in hotararea judecatoreasca din 16 noiembrie 2020. Hotararea nu a fost contestata de IPJ Timis.

Comentarii

comentarii