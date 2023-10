Un bărbat ameninţă că se aruncă de pe un bloc cu patru etaje din Timişoara

Un bărbat de 35 de ani ameninţă, luni seară, că se va arunca de pe acoperişul unui bloc de locuinţe cu patru etaje din Timişoara, după ce s-ar fi certat cu soţia. Poliţia şi pompierii au ajuns la faţa locului şi încearcă să îl convingă să coboare.

Incidentul are loc, luni seară, în cartierul Circumvalaţiunii din Timişoara, pe strada Traian Novac.

Un bărbat de 35 de ani s-a urcat pe acoperiul unui bloc de locuinţe şi stă pe margine ameninţând că se va arunca în gol. Se pare că acesta vrea să recurgă la gestul extrem, după o ceartă cu soţia.

Pompierii au ajuns imediat în zonă şi au început procedurile pentru instalarea unei saltele gonflabile în dreptul blocului de locuinţe, iar un negociator de la Poliţie încearcă să îl convingă să coboare.

În zonă traficul este restricţionat.

De asemenea, mai multe ambulanţe au fost mobilizate.

„În urma apelului primit pe S.N.U.A.U. 112 in data de 02.10.2023, ora 18:39 am fost solicitați să intervenim pentru salvarea unei persoane aflată in pericol de cadere de pe un bloc de patru etaje situat pe str. Traian Novac din mun. Timisoara.

La locul evenimentului s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului 1 și 2 de Pompieri Timișoara: 2 perne de salvare, 1 autospecială de lucru cu apa si spumă, 1 autoscara mecanică S42, 2 ambulanțe SMURD tip B cu 13 pompieri.

La sosirea echipajelor la locul evenimentului s-a constatat că un bărbat, care se deplasa pe marginea acoperișului blocului, amenința că se aruncă în gol.

Echipajele au acționat pentru amplasarea pernelor de salvare. Intervenția este in dinamică”, transmit reprezentanții ISU Banat.

UPDATE: La ora 21.30, bărbatul încă amenință că se aruncă de pe acoperișul blocului din zona Circumvalațiunii.

