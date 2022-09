Un bărbat care mergea să își înmormânteze tatăl a murit într-un accident pe A1

Un barbat din Uricani, judetul Hunedoara, a murit, sambata seara, in zona de intersectie a autostrazii A1 cu A6, in apropiere de Lugoj.

Mai multe echipaje de la ambulanta si pompieri au intervenit pentru salvarea victimelor.

“In accident au fost implicate o autoutilitara, parcata pe banda de urgenta, slab semnalizata si un TIR. In urma accidentului au rezultat 3 victime. Conducatorul autoutilitarei a ramas incarcerat intre cele 2 vehicule, in spatele autoutilitarei, in stare de inconstienta. In autoutiliara se mai afla o femeie, care prezinta traume usoare in zona gatului, un minor in varsta de 6 ani (fata), cu traume la un picior si un barbat. S-a intervenit pentru extragerea victimei ramase incarcerata. La locul interventiei s-au deplasat si 2 ambulante S.A.J. cu medic si asistent. Din nefericire, victima a fost declarata decedata de catre medicul S.A.J. Conducatorul TIR-ului nu a necesitat ingrijiri medicale.”, au anuntat reprezentantii ISU Timis.

La locul accidentului au ajuns si cativa cunoscuti ai barbatului decedat. Victima venea din Italia si se indrepta spre Uricani, unde urma sa isi inmormanteze tatal. Politia va stabili imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul. Barbatul ar fi oprit pe marginea drumului pentru a strange prelata autoutilitarei, scrie lugojinfo.ro.

“Un barbat în varsta de 56 de ani a condus un ansamblu rutier (tir) pe A1 dinspre Timisoara catre Deva, iar la un moment dat a acrosat o autoutilitara care era stationata pe banda de urgenta. În urma coliziunii, conducatorul autoutilitarei, în varsta de 54 de ani, a decedat, iar o fetita, de 6 ani, si o femeie, în varsta de 36 de ani, (pasagere în autoutilitara) au fost ranite si transportate la spital. Politistii au întocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa”, a anuntat si IPJ Timis.

