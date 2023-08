Un bărbat din Timiş a prins un peşte Piranha

Un bărbat care se afla la pescuit pe Timiș, la Costeiu, a avut parte de o captură neobişnuită: un Piranha.

Pescarul a alertat imediat autoritatile. Reprezentanti ai AJVPS Timis au declarat pentru Lugoj Info.ro, ca pestele pare a fi din specia Piranha si cu siguranta, este un peste de acvariu. Cel mai probabil, pestele carnivor a fost eliberat de un crescator, pentru ca acesta nu traieste decat in anumite rauri din America de Sud.

Pesti Piranha au mai fost descoperiti in rauri din tara noastra tot in perioada estivala si tot dupa ce au fost eliberati de catre crescatori, care nu au mai avut timp sa se ocupe de ei. Pestii din aceasta specie supravietuiesc doar pe timpul verii, datorita apei calde si sfarsesc atunci cand temperatura raurilor coboara sub 8 grade Celsius, au precizat reprezentantii AJVPS. Exemplarul capturat a fost trimis la DSV, pentru a se stabili cu exactitate specia din care face parte.

Un astfel de peşte a fost capturat şi anul trecut de către doi orădeni care pescuiau în apele Crişului Repede.

Exemplarul de Piranha a fost găsit la finalul anului trecut de către doi orădeni pasionați de pescuit și de ecologie. “Am vrut să curățăm unul dintre locurile de pescuit din centrul orașului, de pe malul stâng al Crișului, în aval de Podul Centenarului. La un moment dat, scoțând de pe mal cârpe și alte mizerii, am văzut plutind exemplarul de Piranha. Era mort, dar de puțin timp, cea mai probabilă explicație fiind că temperatura apei a scăzut în noaptea de marți spre miercuri sub 10 grade”, a declarat unul dintre cei doi orădeni.

Tot ei au fost cei care au alertat Garda de Mediu. “Piranha este un pește agresiv, carnivor și foarte vorace. Dacă s-ar înmulți în Criș, ar fi un pericol pentru întreaga faună, fiindcă ar devora ceilalți pești”, a explicat orădeanul.

La fața locului s-a deplasat în scurt timp chiar șeful Gărzii de Mediu Bihor, Sever Șerbănescu, acesta confirmând că exemplarul găsit este un Piranha cu burtă roșie, specie de apă dulce originară din America de Sud, din bazinul Amazonului. “Este îngrijorător, dată fiind agresivitatea speciei”, a spus Șerbănescu.

