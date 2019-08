Un bărbat riscă să rămână paralizat după ce a sărit de pe un pod în Timiș

Un barbat de 53 de ani din Lugoj a ajuns duminica la spital dupa ce a plonjat in apele raului Timis de pe podul de cale ferata din zona cartierului Cotu Mic.

Mai multi martori au declarat ca barbatul s-a aruncat in cap de pe pod fara sa isi dea seama ca apa este mica in zona unde a facut saltul. Primele constatari facute de medici indica faptul ca barbatul are probleme atat la cap cat si la coloana. Victima a fost preluata de ambulanta si transportata la spital unde medicii trebuie sa faca tot ce le sta in putinta pentru ca acesta sa nu ramana paralizat tot restul vietii. In aceste zile, raul Timis a fost luat cu asalt de zeci de lugojeni care incearca sa scape de canicula, insa cativa dintre ei au ales sa se racoreasca plonjand in apa de pe podurile din oras, scrie lugojinfo.ro.

