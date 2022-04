Un biciclist timișorean s-a lovit și s-a tăiat la față în urma unui accident. De vină ar fi pista și bordurile de pe Calea Aradului

Duminică, 10 aprilie, un timișorean s-a lovit și s-a tăiat la față în urma unui accident cu bicicleta petrecut în zona Facultății de Agronomie. Acestuia i s-ar fi rupt furca bicicletei din cauza pistei și bordurilor de pe Calea Aradului, relatează, pe rețelele socializare, Andrei Georgeo. În comentarii, alți timișoreni îl sfătuiau pe bărbatul accidentat să dea în judecată primăria pentru lucrările efectuate sau recepționate în zonă.

„Ieri, pe calea Aradului din Timișoara, lângă Facultatea de Agronomie acest băiat a avut un grav accident cu bicicleta. Din cauza pistei și a bordurii respective i s-a rupt furca. Căzând și-a spart si tăiat toată fața. Am chemat ambulanța și noroc că am avut șervețele tocmai cumpărate de la Metro că am putut să-l ajut. Țin pe această cale să trag un semnal de alarmă cu privire la proasta execuție a tronsonului respectiv care poate sa cauzeze în continuare alte grave accidente! Vă rog luați măsuri urgente de remediere a trotuarului și respectiv a pistei!”, scrie Andrei Georgeo într-o postare pe Facebook.

Sursă foto: Georgeo Andrei/Facebook

