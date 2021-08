Un bunic de 75 de ani a mers de la Timișoara să plângă la ușa Ministerului Muncii: “Am muncit de la 14 ani si nu am bani de medicamente”

Un bunic de 75 de ani a fost umilit de funcţionarii Ministerului Muncii, care nu l-au lăsat să intre în audiență la ministru.

Omul venise tocmai de la Timișoara și, cu lacrimi în ochi, a povestit că are o pensie de 1.000 de lei după 40 de ani de muncă, bani care nu îi ajung.

“Am venit aici la… Nimeni nu te bagă în seama. De ce a murit atâta lume, pentru cine? Pentru niște tovarăși care își bat joc de noi după 40 de ani de muncă? Eu am 1095 lei pensie și am lucrat în condiții grele. Aici nu te bagă nimeni în seama…

Am 75 de ani, am muncit de la 14 ani și nu am bani de medicamente. Am Parkinson, diabet și o mulțime de probleme.”, a povestit bătrânul.

Acesta nu a plecat din fața ministerului până când nu a ieşit din instituţie Raluca Turcan:

“Doamna Ministru, am o rugăminte. Am venit din Banat în audiență la dumneavoastră și nu se poate.”

Raluca Turcan: De ce nu se poate? Cine a zis asta? Când ați venit și când plecați? Invită-l pe domn la mine în birou. Mă așteptați jumătate de ora să mă întorc de la Guvern? Te rog frumos condu-l să mă aștepte. Serviți-l cu apă, va rog frumos.”, a dat indicații ministrul muncii, care a promis că se întoarce să discute cu bătrânul.

