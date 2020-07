Un cărășean disperat și-a scos la vânzare toată averea din ogradă, în schimbul sumei de 1.500 de lei, pentru a-și duce soția la un tratament la Timișoara

Un român din Caras-Severin și-a scos la vânzare toate animalele și păsările din ogradă, pentru care a muncit o viață întreagă, în schimbul sumei de 1.500 de lei, pentru a-și duce soția la un tratament la Timișoara.

Disperat să facă rost de bani cât mai repede, Gheorghe Botgros a postat un anunț pe pagina lui de Facebook în care le cerea oamenilor să-l ajute cu banii de care ar avea nevoie soția pentru un tratament de recuperare.

„Din cauza lipsei banilor de care am nevoie să-mi duc soția la recuperare la o clinică în Timișoara, am decis să pun la vânzare (dar numai toate la pachet, nu se vând la bucată), păsările și animăluțele ce le am în gospodărie, după cum urmează: 2 capre și 2 iezi de anul acesta, un ied si o ieduță, caprele dacă sunt hrănite bine dau 5-6 litri de lapte pe zi, 2 curcani mari și o curcă, 8 găini ouătoare și un cocoș, 4 gâște și un gâscan mari, 2 boboci de anul acesta, 4 găinușe americane și un cocoșel, 4 bibilici, două femele și 2 masculi și 10 puișori de două săptămâni, toate la pachet 1500 de lei, deși ele valorează mai mult, dar de banii aceștia am nevoie ptr. a duce sotia la recuperare. Telefon de contact:+40745/781.***“, așa sună anunțul lui Gheorghe Botgros postat pe Facebook în urmă cu două zile.

Sursa: observator.tv

