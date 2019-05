Un elev din Lugoj, la Olimpiada Balcanică de Matematică

Elevul Sergiu Novac, de la Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, participă în aceste zile la Olimpiada Balcanică de Matematică, ce se desfășoară la Chișinău, în Republica Moldova. Elevul lugojean, pregătit de prof. Adriana Mariș, a fost cooptat în lotul reprezentativ al României pentru Olimpiada Balcanică, după ce a participat la o probă de baraj și a obținut premiul I cu punctaj maxim și medalia de aur la faza națională a Olimpiadei de Matematică, desfășurată la Deva. Dintre cei 81 de participanți de la clasa a XI-a, doar trei au reușit să obțină punctajul maxim, iar Sergiu Novac a fost unul dintre ei. „Departe de a fi doar un rezolvator excepţional de probleme, Sergiu Novac are un caracter frumos, care se manifestă prin modestie şi colegialitate, simţ al umorului şi abilităţi de comunicare şi colaborare ce îi facilitează implicarea în proiecte locale, naţionale şi internaţionale. Îl felicităm din toată inima pentru rezultatele obţinute pe parcursul anilor şi îi urăm succes în toate competiţiile viitoare!”, a declarat Ioan Aurelian Sima, directorul Liceului Teoretic ”Coriolan Brediceanu”. Sergiu Novac se află la cea de-a doua participare la Balcaniadă, după ce, în clasa a IX-a a făcut parte din lotul României la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada, desfăşurată în Federaţia Rusă. Nu sunt de neglijat nici rezultatele de excepţie obţinute la Danube Math Competition şi Romanian Master in Mathematics. An de an, provocările sunt tot mai mari, iar rezultatele sale sunt tot mai bune.

Comentarii

comentarii