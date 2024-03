Un fost agent de poliție de la Secția 2 Timișoara, trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri

Fostul agent de politie Dragan Ilin, care a facut parte din gruparea infractionala condusa de liderul interlop Lucian Boncu, nu a scapat de razbunarea procurorilor DIICOT Timisoara, dupa ce s-a plans ca a fost dezbracat la piele, in timpul unei audieri, pentru a preda o inregistrare audio clandestina.

Dupa ce, in mai 2020, a fost dat afara din IPJ Timis, in urma unei cercetari disciplinare sumare, a urmat o perioada in care i s-a propus sa faca o „poveste frumoasa” despre Lucian Boncu, condamnat intre timp la peste 10 ani de inchisoare, pentru a scapa de toate acuzatiile penale.

A refuzat colaborarea cu procurorii Alex Florenta, fostul sef al DIICOT Timisoara, si Mihai Sandor, astfel ca i s-a schimbat calitatea din martor in inculpat si a fost cercetat penal, intr-un dosar disjuns din dosarul mare al gruparilor interlope din Timisoara.

Pe parcursul anchetei, din dorinta de a-si ajuta prietenul, Dragan Ilin a declarat ca nu a vazut ca Lucian Boncu sa se fi drogat vreodata cu cocaina, insa ar fi auzit ca se consuma droguri.

Din nefericire pentru fostul politist de la Sectia 2 Timisoara, procurorii instalasera o mini camera video in apartamentul lui Lucian Boncu si au avut dovada ca Dragan Ilin a mintit. El a fost surprins pe camera spion chiar cand priza cocaina alaturi de Lucian Boncu, in apartamentul monitorizat de anchetatori. In aceste conditii, in 29.11.2023, procurorii DIICOT Timisoara l-au trimis in judecata pentru trafic de droguri, alaturi de inculpatii Vasile Adumitroae, Hasu Gabriel Bebe, Luca Daniel si Novac Radu Alin.

La termenul din 26.02.2024, Tribunalul Timis a amant cauza (dosar 5585/30/2023) la data de 11.03.2024, pentru pregatirea apararii. Potrivit Legii 143/2000, traficul de droguri de mare risc se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

