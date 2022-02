Un fost polițist a declarat, sub jurământ, că a fost dezbrăcat complet într-un birou al DIICOT Timișoara, și forțat să predea o înregistrare

Un fost polițist a declarat, sub jurământ, că a fost dezbrăcat complet...

Un martor audiat, azi, la Tribunalul Timis, in dosarul scandalului de la cazinoul Champions din Timisoara, in care au fost trimisi in judecata mai multi bodyguarzi, apropiati ai liderului interlop Lucian Boncu, a confirmat metodele de ancheta abuzive practicate de procurorii DIICOT Timisoara.

Fostul politist Dragan Ilin i-a relatat instantei de judecata imprejurarile in care politistii judiciaristi Alex Predica si Fiat Mihaitoaia l-au dezbracat complet pentru a-l constange sa predea o inregistrare audio in care procurorul Mihai Sandor ii cerea sa faca o „poveste frumoasa” despre liderul interlop Lucian Boncu. Scena incredibila s-a petrecut chiar in biroului fostului sef al DIICOT Timisoara, Alex Florenta, care iesise din incapere pentru a nu asista la degenerarea metodelor de ancheta.

De asemenea, Dragan Ilin, dat afara din politie dupa ce a refuzat sa colaboreze cu procurorii in dosarul in care erau vizati mai multi membri ai lumii interlope, a declarat ca denunturile pe care le-a depus la DIICOT impotriva a doi lideri interlopi le-a scris la dictarea procurorului antimafia Mihai Sandor.

De altfel, procurorul in discutie este cercetat de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, in urma acestor incidente de procedura, iar inregistrarile compromitatoare au fost depuse la dosarul aflat la SIIJ.

Tot in sedinta de azi, avocatul Florin Kovacs, aparatorul inculpatului Ioan Stepanescu, patronul firmei de protectie si paza SPI, a depus la dosar sentinta penala nr. 1/P/2022, pronuntata de Tribunalul Bihor in 17 ianuarie 2022, prin care judecatorii au decis incetarea procesului penal fata de doi inculpati, trimisi in judecata pentru evaziune fiscala, cu motivatia ca DIICOT nu avea competenta de a exercita actiunea penala.

Magistratii oradeni nu au facut altceva decat sa aplice decizia Curtii Constitutionale a Romaniei 380/221, care a fost pronuntata in urma actiunii avocatilor care-l apara pe Ioan Stepanescu. O decizie pe care judecatoarea Sorina Lupsa, de la Tribunalul Timis, a refuzat sa o puna in aplicare. Cel putin, pana in acest moment al procesului…

