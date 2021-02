Un grup de timișoreni îi cere sprijinul lui Dominic Fritz, pentru a înființa secția de box și kikboxing la Timișoara

Un grup de 28 de timișoreni – părinți și tineri iubitori ai boxului, kikboxing-ului, autoapărării și întreținerii corporale, sprijiniți de prof. Cristel Oprescu, licențiat în sport, acreditat ca antrenor de federațiile naționale și care a antrenat campioni naționali și internaționali – au transmis o scrisoare deschisă primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

În documentul semnat de cei 28 de cetățeni, se arată: ”Vă rugăm să ne sprijiniți în demersul nostru început anul trecut pentru înființarea unei secții de box și kikboxing în cadrul compartimentului de sport -cultură al Primăriei Timișoara.

Am identificat cu sprijinul domnului Mihai Borcea două spații ce aparțin Colterm-ului care sunt amenajate ca săli de sport. Noi am mai fost în audiență la fostul primar Nicolae Robu și la fostul director Colterm, cu acest proiect, dar nu am obținut decât promisiuni și amânări. În speranța că ne veți sprijini în proiectul nostru foarte important pentru oraș vă mulțumim anticipat”.

