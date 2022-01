Un infractor terorizează localurile din centrul Timișoarei. „A privit-o pe mama, jonglând cu un cuțit în mână!”

Un infractor terorizeaza, de cateva zile, localurile din zona centrala a Timisoarei, mai ales cabinete medicale, farmacii si saloane de cosmetica, de unde fura ce-i cade la indemana. Posete, telefoane, geci si alte bunuri.

Potrivit martorilor, in timpul actiunilor, are la vedere, ca o amenintare latenta, un cutit. Pana in prezent, nimeni nu a indraznit sa-l retina pe hotul tupeist, in conditiile in care isi monitorizeaza „prada” si da atacul doar cand se confrunta cu femei.

„Din pacate, tot mai multi hoti ajung in casele noastre. Asa a intrat si ieri, in salonul mamei. A stat 40 de secunde, a privit-o pe mama, jongland cu un cutit in mana in tot acest timp, iar ulterior a ales sa fure geanta clientei si a plecat. Ii multumesc lui Dumnezeu ca a ramas in viata. Atentie! Inchideti usa cu cheia. Nu va lasati pacaliti. Acest individ poate intra si la tine in casa, daca nu este gasit si oprit. Vreau sa fie identificat!”, este mesajul de tip alerta postat de Melania Al-Majali pe retelele de socializare, anexand si cateva imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Tot ea denunta faptul ca hotul a dat o lovitura si la localul Fresh Kebab din centru, de unde a furat un telefon. Imediat, hotul a fost recunoscut de alte victime. „Este acelasi om, astazi, in Badea Cartan, la policlinica Royal Dent, mi-a furat mie portofelul si colegei, telefonul”, spune Ovidiu Gabrile, care spune ca-l recunoate pe infractor dupa geaca si adidasi.

„Politia doarme? Ca de obicei! Sa prinzi hotul si sa il predai organelor de politie!”, concluzioneaza Cornelia Padureanu.

