Un interlop din Timiș, refugiat în Franța, mesaj video pentru polițiștii care au încătușat un pensionar care s-a opus termoscanării în față la Kaufland

Incidentul petrecut in fata unui supermarket Kaufland, din Bucuresti, in urma cu trei zile, cu 8 politistii violenti care au tabarat pe un batran pentru a-l imobiliza si a-i pune catusele, a revoltat o tara intreaga.

Chiar daca, ulterior, au aparut dovezi ca toata scena a fost regizata si filmata de un producator TV, pentru a se discredita obligatia termoscanarii la intrarea intr-un centru comercial, interventia in forta a politistilor tot scandaloasa ramane.

De altfel, toti oamenii legii care au participat la operatiunea de retinere si amendare a celor doi pensionari sunt anchetati disciplinar de Directia Control Intern din cadrul IGPR, urmand sa se stabileasca daca a fost respectata procedura legala.

Imaginile cu batranul trantit la pamant, apasat cu piciorul pe cap, incatusat si aruncat ca un pachet intr-o autospeciala a politiei l-au revoltat in asemenea masura pe Ionut Vetisan, interlopul din Jimbolia, refugiat in Franta, in zona Lille, care si-a facut un obicei din a critica interventiile in forta ale politistilor, incat le-a transmis un nou val de amenintari si injuraturi.

“Ce dovada dati voi, bai smecherilor? Nu v-a fost rusine sa puneti la pamant un om batran? Au mai venit si altii si au sarit ca cocosii! De ce bateti si chinuti oamenii? Profitati de haina statului, oameni batrani ii aruncati la pamant si-i calcati in picioare. Asa cum ma vedeti pe mine, eu nu fac asa ceva. Eu nu dau inapoi, nu ma sperie nimic, nici politia, nici jandarmeria! Aici, in Franta, sunt respectat de politie, pentru ca si eu respect legea. Voi nu sunteti smecheri, pentru ca smecherii nu fac asa fapte urate. Ce apara politia si jandarmerie? Cum puteti face asa greseli, oamenii aceia puteau sa va fie parinti! Cu 10 deodata ma bat cu voi, puteti trage la fiare!”, le transmite Ionut Vetisan politistilor care au participat la scandalul de la Kaufland.

In 31.01.2020, prin hotararea 324/2020, Judecatoria Timisoara l-a condamnat pe durul din Jimbolia la 11 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru infractiunea de distrugere, si prestarea a 60 de zile de munca neremunerata la Primaria Jimbolia sau la Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Tovarasul sau de fapta, Cristian Stoica, s-a ales doar cu 10 luni de inchisoare si doua luni de munca neremunerata la una dintre cele doua institutii publice.

De asemenea, instanta a dispus incunostiintarea persoanelor vatamate Oanca Gianina-Lily si Oanca Romulus, precum si a numitului Merjan Flavius, ca pot solicita emiterea unui ordin european de protectie fata de inculpatul Vetisan Sebastian-Ionut.

Sursa: impactpress.ro

