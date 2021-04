Un investitor italian, prezent de 27 de ani la Timișoara, se simte umilit și dezgustat de administrația Fritz

Decizia Primăriei Timișoara de a închide toate chioșcurilor aflate pe domeniul public al Timișoarei are implicații adânci în plan economic, social, cultural și de protecție a mediului.

Pornind de la chioșcurile de presă, a căror utilitate publică nu poate fi contestată, și până la automatele de sifon și apă minerală, implicațiile sociale ale noului regulament de ocupare a spațiului public șunt evidente. Măsura lovește și în micii producători agricoli, care își vând produsele (lapte și ouă) în mod civilizat prin astfel de automate.

Dar, poate ce mai grea lovitură o primesc cei care nu își permit să cumpere o sticlă de apă minerală cu trei sau patru lei, așa că preferă sifon sau apă filtrată cu doar 50 de bani.

Un investitor italian, prezent de 27 de ani la Timișoara, care a dezvoltat echipamentele „FÂNTÂNEL / Căsuța de Apă”, spune că nu a reușit nici măcar să poarte o discuție cu conducerea primăriei, prin care să explice beneficiile sociale și de mediu pe care le aduce timișorenilor de peste 15 ani.

Singura soluție pentru dialog a rămas scrisoarea deschisă adresată primarului Dominic Fritz, pe care o prezentă mai jos:

”Scrisoare deschisă

Domnului primar Dominic Fritz,

Stimate domnule primar, am ales această soluție ca unicul mod de a atrage public atenția asupra unei atitudini care nu cadrează cu bunul renume al Timișoarei, de oraș tolerant, inovativ și deschis, și nici cu „Revoluția bunei guvernări” pe care ați proclamat-o atunci când ați venit în fața oamenilor decis să-i convingeți că sunteți soluția bună pentru conducerea acestui oraș.

Ne asemănăm în multe privințe, dar esențial în câteva: eu și soțul meu, ne-am născut în alte părți ale lumii și am venit la Timișoara și ne-am făcut aici un loc și un rost. Pentru noi sunt peste douăzeci și șapte de ani de muncă și pasiune cu care am construit afaceri și am dat viață unor proiecte cu impact în comunitatea de care ne-am legat inseparabil.

Timișoara este casa în care trăim cu bucurie și pentru care am ales să facem lucruri speciale, într-un fel al nostru, ca un tribut pentru toată deschiderea pe care ne-a oferit-o, atâția ani, nouă, unor emigranți. Până acum recent, întotdeauna ne-am simțit ai comunității.

Am ajuns în România, la Timișoara, în ianuarie 1994. Imediat am dezvoltat atât activități comerciale, cât și tehnice, în sectorul HORECA. De-a lungul anilor, am dezvoltat și specializat activitatea în sectorul echipamentelor frigorifice alimentare, ca furnizori ai unor companii multinaționale de renume mondial, precum Coca Cola și Pepsi. În 2013 am avut ideea de a face altceva, un proiect care să aducă o schimbare esențială, un concept unic care să pună Timișoara pe harta României dar și a Europei, așa cum s-a tot întâmplat în istoria bogată a acestui oraș, recunoscut pentru sute de premiere.

Am conceput și dezvoltat un echipament numit „FÂNTÂNEL / Căsuța de Apă” care în 2015 a obținut brevetul de la OSIM România al „Modelului de utilitate”, extins ulterior și în Europa. A fost momentul în care ne-am concentrat eforturile corporative asupra acestui produs inovator care are două calități fundamentale:

1) Protejarea mediului – un calcul matematic simplu demonstrează că într-un an am evitat ca 51 de tone de pet să ajungă în mediul înconjurător local. Datele sunt certe, nu e vorba de estimări ci de cifre absolut reale, demonstrabile.

2) Protecție socială – apă super filtrată, de o calitate excelentă, monitorizată permanent, oferită la un preț care este mai puțin de jumătate din cel mai mic preț disponibil pe piață, ajunge la oamenii din cartiere, cu predilecție persoane vârstnice sau cu posibilități limitate.

Prin compania noastră care construiește, instalează și administrează aceste echipamente, am primit de-a lungul anilor numeroase premii de la Camera de Comerț Timișoara, de la Camera de Comerț Italiană din România, de la sucursala CONFINDUSTRIA Italia România, și am fost prezenți constant în topul managerilor timișoreni. Apreciați prin articole și mențiuni în reviste internaționale, prin „Diplome de excelență” dar și prin premii pentru activități caritabile și culturale, noi și companiile noastre, am primit recunoaștere de la Primăria Timișoara și de la Episcopia Catolică din Timișoara pentru finanțarea „Concertelor de Crăciun” care din 2005 și până astăzi s-au derulat fără întrerupere. Ne-am considerat tot timpul niște oameni privilegiați și recunoscători pentru tot ceea ce am primit de la această minunată comunitate timișoreană și acesta a fost motivul pentru care am simțit tot timpul că trebuie să facem mai mult, să oferim și noi, să aducem valoare. Am inițiat proiecte culturale, caritabile, chiar și media, pentru că suntem promotorii și managerii emisiunii „Spazio Italia” la Radio Timișoara, emisiune în limba italiană care are o frecvență lunară și se transmite din Iunie 2007.

Până acum, în cei douăzeci și șapte de ani de viață în Timișoara, nimeni și nimic nu ne-a făcut să ne simțim umiliți și dezgustați, așa cum s-a întâmplat în urma interacțiunilor cu administrația locală din ultima lună. Nu puteți înțelege frustrarea noastră, nemulțumirea, perplexitatea, pentru că nu ați trăit la fel ca noi anii de muncă și de implicare, pe care cineva îi banalizează sau pur și simplu îi tratează cu dispreț. Am încercat să ajungem la dumneavoastră și să vă expunem problema noastră, am trimis solicitare de audiență dar am fost redirecționați fără explicație către altcineva. Pentru că nu ne-ați oferit ocazia, vă expunem aici subiectul, poate totuși veți vrea să-l aflați și să emiteți și un punct de vedere propriu.

În anul 2013 am solicitat Primăriei Timișoara acceptul pentru amplasarea pe domeniul public a primului echipament „FÂNTÂNEL / Căsuța de Apă”. Am fost primiți cu entuziasm, fiind vorba despre un proiect unic în România, dar destul de asemănător cu unele care erau deja implementate în capitala Franței, Paris, de exemplu. La vremea respectivă ni s-a comunicat că nu vom avea contract cu Primăria pentru că urmează să fie realizat un Regulament nou de ocupare a domeniului public și că abia ulterior se vor putea organiza licitații și că doar în urma acestora vor fi inițiate contracte. Tot atunci am aflat că vom funcționa pe baza unor fișe de calcul și că nu este nicio problemă de natură juridică atâta timp că ne plătim taxele. Cu acceptul primăriei am urmat pașii de branșare la rețeaua de electricitate și de apă.

După proiectul pilot din 2013 am extins rețeaua de căsuțe și am ajuns la 13, aflate astăzi pe domeniul public în Timișoara. În anul 2020 am cerut Primăriei să ne încheie contract, dar am fost amânați până după alegeri.

Primim constant cereri de extindere în cartiere, dar de la schimbarea garniturii politice a fost imposibil să mai avem un dialog cu cineva din primărie. Am văzut doar uși închise și apoi ordine de la Poliția Locală prin care suntem expulzați de pe domeniul public la modul cel mai nedrept. În urma acestora am reușit să ajungem la câteva discuții, dar a fost degeaba. Când noua administrație ne acuză că am parazitat domeniul public înseamnă că are o părere formată și dialogul e de fapt un monolog. Cum șefii actualei administrații ne acuză că am fost ilegali și abuzivi, când instituția din care fac parte a tolerat o situație anormală dar legală atâta timp cât am putut să beneficiem de apă și curent și am plătit legal taxe, și noi putem spune că decizia de a ne elimina este de fapt un plan prin care sunt vizați micii întreprinzători locali care incomodează extinderea afacerilor unor multinaționale care vor să vină în Timișoara în următorii ani.

De ce noi suntem ”paraziții” și nu cei care poluează, cei care distrug mediul, cei care murdăresc? Noi vindem apă și în același timp protejăm mediul și oferim protecție socială. Nu cerem să fim tratați privilegiat ci doar civilizat. Dorim să avem un partener de dialog și de negociere, să ni se ofere termene rezonabile și soluții legale. Revoluția bunei guvernări ar trebui să fie calea dialogului, a măsurilor civilizate, a deciziilor înțelepte, a protejării comunității locale, inclusiv a micilor afaceri, a continuării unor proiecte care să fie transformate în exemplu de bună practică, a dezvoltării parteneriatului.

Domnule primar,

Nu așteptăm favoritisme ci doar să fim tratați cu înțelegere, cu deschidere și cu respect. Tot ce am făcut până acum a fost de bună credință, cu respect pentru cetățeni și pentru oraș.

Noi așteptăm dialog și soluții la probleme, nu pumnul în gură și oprobiul public pentru o vină de care nu suntem vinovați”.

Cu considerație,

Margherita Lenzini Marchegiano

antreprenor și timișorean

