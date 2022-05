Un judecător de la Tribunalul Arad a pus în libertate 18 traficanți de migranți

Curtea de Apel Timisoara urmeaza sa verifice, in apel, decizia scandaloasa a unui judecator de drepturi si libertati de la Tribunalul Arad, care a pus „pe butuci” un dosar de trafic de migranti la care politistii de la Combaterea Crimei Organizate Arad, sub coordonarea procurorilor DIICOT Arad, au lucrat mai bine de sase luni.

Firca Cristian Eugen, fost judecator la Judecatoria Ineu, a starnit o veselie de nedescris in randul celor 18 persoane retinute de politisti, in urma perchezitiilor de saptamana trecuta, si prezentate la instanta cu propunere de arestare preventiva, in momentul in care a anuntat ca respinge cererea procurorilor de emitere a mandatelor de arestare si ca toti membrii gruparii infractionale sunt pusi sub control judiciar si pleca imediat acasa, daca nu sunt retinuti in alte dosare.

„Acest judecator si-a batut joc de munca – de jumatate de an – a politistilor, pentru ca nu este posibil sa pui in libertate infractori periculosi, multi aflati in stare de recidiva postcondamnatorie. Un dosar de peste 500 de pagini, rasfoit la repezeala de domnul judecator, nu i-a permis, probabil, sa evalueze probele indubitabile adunate de politisti.

Dupa doua ore de audieri, cand a pronuntat solutia, s-a declansat un tambalau de nedescris in boxa acuzatilor. Veselie generala… Efectiv, politistii au fost umilita de acei hotomani, care au inceput sa strige – militienilor, sa ne dati masinile si telefoanele inapoi. Putem spune ca asemenea hotarari blocheaza accesul Romaniei in Spatiul Schengen, pentru ca prin birourile Comisiei Europene se poate trage concluzia ca nu suntem in stare sa destructuram retelele transfrontaliere de trafic de migranti”, au dezvaluit surse judiciare din preajma anchetei.

Traficantii de migranti pe ruta Orientul Mijlociu – Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania (Timișoara si Arad) – Ungaria – Vestul Europei vor fi citati, din nou, zilele viitoare la Curtea de Apel Timisoara, unde va fi solutionat apelul DIICOT la masura controlului judiciar dispusa de Tribunalul Arad.

Este vorba despre inculpatii Novacovici Alexandru Petru, Novacovici Ionel, Novacovici Elena-Anca, Doroftei Ionica, Abraham Cristian, Neagota Samuel Marian, Chiriac George Lucian, But Flavius Marian, Chiras Ion, Chiras Stefan Ion, Guinea Marius Ciprian, Crisan Peniel, Gruita Bogdan Razvan, Anton Alexandru, Zgriba Alexandru, Boalaj Ionut, Lingurar Gratian, Nastasie Liviu Maximilian, care sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a detine permis de conducere.

In 18.05.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Arad impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Arad si politistii de frontiera din cadrul ITPF Timisoara si Oradea efectueaza un numar de 37 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Arad, Timis, Cluj, Iasi si Caras Severin in cadrul unei actiuni care a vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat in traficul de migranti si traficul de droguri de risc si de mare risc.

In fapt s-a retinut ca, in luna august 2021, pe raza judetului Timis, a fost constituit un grup infractional organizat, format din 41 de membri, care a actionat, pana in prezent, in zona de vest a Romaniei cu scopul de a savarsi infractiunea de trafic de migranti.

Astfel, membrii grupului infractional au racolat migranti proveniti din Orientul Mijlociu, care trecusera ilegal frontiera Romaniei, dinspre Serbia si Bulgaria, si care se adaposteau pe raza judetului Timis, in special in Municipiul Timisoara, in asteptarea momentului prielnic pentru a trece ilegal frontiera Romaniei cu Ungaria.

Migrantii erau preluati de catre membrii grupului infractional organizat din Timisoara si transportati cu autoturismele acestora sau cu microbuze inchiriate, pana la frontiera de stat a Romaniei cu Ungaria, pe raza judetului Arad. Ulterior, acestia erau calauziti de membrii grupului in vederea trecerii frauduloase a frontierei de stat, destinatia finala a migrantilor fiind Austria si Germania.

Activitatile infractionale au fost realizate de catre membrii grupului infractional organizat in scopul obtinerii unor beneficii materiale importante.

“De asemenea, in perioada ianuarie-mai 2022, o parte dintre membrii grupului infractional organizat au detinut si vandut, fara drept, droguri de mare risc (cocaina in schimbul unei sume de 100 euro pentru un gram si amfetamina in schimbul unei sume de 150-180 lei pentru un gram) si droguri de risc (canabis in schimbul unei sume de 50 de lei pentru un gram), consumatorilor de pe raza judetelor Arad, Timis si Caras Severin”, se mentioneaza in comunicatul DIICOT.

La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Arad au fost conduse, in vederea audierii, un numar de 44 persoane despre care exista suspiciunea ca sunt implicate in desfasurarea activitatilor infractionale.

18 dintre acestea au fost retinute pentru 24 de ore si prezentate Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva, propunere care a fost respinsa de judecator.

