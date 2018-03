Un judecător a fost atacat pe stradă, la Timișoara

Situație șocantă în Timișoara. Un judecător a fost bătut în plină stradă. A fost vorba despre o altercație ce a avut loc în jurul orei 5:00 dimineața, între două grupuri, în apropierea unui fast-food de lângă Grădina de Vară a cinematografului Capitol din Timișoara.

În urma incidentului mai multe persoane au fost rănite. Din primele informații, victima are mai multe leziuni la nivelul gâtului.

”Am fost sesizați în cursul dimineții cu privire la un scandal de pe raza municipiului Timișoara în care au fost implicate opt persoane. Pot să confirm faptul că a fost întocmit un dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice”, a declarat purtătorul de cuvânt IPJ Timișoara, Ionuț Sîrbu.

Conform unor surse, în incident a fost implicat judecătorul Lucian Verdeș, care s-a ales cu leziuni în zona gâtului.

De asemenea, o altă persoană a suferit răni uşoare. Cei doi răniţi au fost transportaţi la spital. Poliţiştii, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, fac cercetări în acest caz.

La fața locului oamenii legii au identificat opt persoane, printre care și două femei. Patru dintre acestea au ajuns la Spitalul Municipal din Timișoara pentru îngrijiri medicale. Polițiștii susțin că spiritele nu s-au calmat, iar circul a reînceput la spital. Printre cei implicați în bătaie se află și un judecător din Timișoara care se pare că ar fi fost și el rănit. Polițiștii timișoreni s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal. Dosarul a ajuns acum pe masa procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, cum se procedează în cazul în care implicat este un magistrat. „În jurul orei 5 dimineața am avut o sesizare cu privire la un scandal cu mai multe persoane, pe raza municipiului Timișoara, în zona Catedralei. Este vorba de două grupuri, împărțite în cinci și respectiv trei persoane, în urma altercației, patru persoane au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar în prezent sub coordonarea Parchetului competent se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare.

