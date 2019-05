Un membru al clanului Căldăraș, arestat în Italia

Anchetatorii italieni au anuntat miercuri arestarea a inca unui membru al clanului Caldaras din Lugoj. Italienii au precizat ca in custodia lor se afla Costa Caldaras, zis Balo. In urma cu doar cateva zile, Curtea de Apel Timisoara a decis sa respinga apelul procurorilor lugojeni care au atacat decizia Judecatoriei Lugoj prin care Costa Caldaras era achitat dupa ce a fost acuzat ca ar fi comandat plantarea unor arme in casa unui membru al clanului Gutuit, clan cu care Balo se afla in conflict. Carabinierii din Vicenza au anuntat ca au pus in aplicare un mandat emis de Curtea din Ravenna, Costa fiind acuzat de extorcare in forma agravanta.

“Investigatiile au început în 2018 cand un barbat s-a prezentat la sediul carabinierilor din Cervia – Milano Marittima (RA), denuntand ca a fost victima unei extorcari in suma de 50 mii €, fiind amenintat in mod repetat atat el, cat si familia lui. La 8 noiembrie 2018, anchetatorii au decis arestarea a trei indivizi, toti stabiliti la Bassano del Grappa (VI), iar la 3 ianuarie 2019 trei persoane gasite în Romania si repatriate pe aeroportul Fiumicino (RM). Investigatiile ulterioare au aratat ca indivizii nu sunt la primul caz. In Romania, aceiasi suspecti au cerut 20.000 de euro acum doi ani pentru a-i permite barbatului sa cumpere o casa. Cei din clanul Caldaras au dat foc la casa si ar fi folosit arme de foc pentru intimidare”, se arata intr-un comunicat emis de autoritatile italiene si intrat in posesia Lugoj Info.ro. In 2017, membrii clanului Caldaras au tinut sub teroare orasul, zile intregi, insa niciunul dintre indivizi nu a fost gasit vinovat, desi in timpul reglarilor de conturi s-au folosit arme de foc.

