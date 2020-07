Un muncitor care ”levita” pe o clădire din centrul Timișoarei a creat panică. Trecătorii au crezut că se sinucidere

Un muncitor care repara acoperisul unei cladiri de patrimoniu situate in centrul Timisoarei, a provocat panica printre trecatori din zona si soferii opriti la semafor, nu putini avand impresia ca sunt martorii unei sinucideri.

Barbatul era iesit in afara acoperisului si contempla cladirile din jur, fara vreo centura de siguranta, sprijinindu-se doar pe o bucata de scandura.

“Stateam la semafor, la Conti, si mi-a atras atentia acel barbat, care parca levita pe acopersiul cladirii. Statea pe o bucata de scandura, cu mainile in sold, si parca sfida lumea de la inaltime. Un inconstient. Era trei si un sfert si probabil ca asteopta, plictisit, ora de plecare acasa. Multi s-au oprit sa vada daca are de gand sa se arunce in gol, pana au inteles ca este un muncitor in constructii care nu respecta nici cele mai elementare norme de siguranta a lucrului la inaltime. Am mai vazut fenomene din astea, dar n-am apucat sa le fac poza”, a declarat, conform impactpress.ro, Mihaela T., o timisoreanca rezidenta in Franta, venita in concediu.

