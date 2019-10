Un nou brand în premieră în vestul țării: Intimissimi a inaugurat primul magazin din afara Bucureștiului, în ansamblul mixt Iulius Town Timișoara

Mixul de retail propus de ansamblul Iulius Town a fost completat cu un nou brand, în premieră în regiunea de vest a țării. Intimissimi, liderul de piață pe segmentul de lenjerie intimă din Europa, s-a deschis la parterul Iulius Mall Timișoara, parte integrată a proiectului mixt.

Noua locație Intimissimi ocupă o suprafață de aproximativ 80 mp și reunește o varietate de articole de lenjerie intimă, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, dar și piese vestimentare streetwear. Colecțiile sofisticate ale renumitului brand cuprind o gamă completă de piese underwear, body-uri, corsete și pijamale, dar și pantaloni, fuste și cămăși pentru un look casual. Articolele Intimissimi sunt realizate din materiale de calitate, din fibre naturale, de origine animală și vegetală, cum ar fi mătase, bumbac, lână, cașmir, in, vâscoză, dar și în combinații cu fibre sintetice, pentru un plus de elasticitate.

Intimissimi surprinde prin conceptul primitor și intim al locației, dar și prin versatilitatea, stilul și confortul care caracterizează propunerile brandului italian. Cu ocazia inaugurării, până pe 10 noiembrie 2019, clienții Intimissimi se pot bucura de 50% reducere la cea de-a doua bluză cumpărată. În magazinul din Iulius Town se desfășoară și un program de reciclare. Astfel, până pe 30 noiembrie, la fiecare cinci piese de îmbrăcăminte reciclate va fi oferit un voucher cadou, în valoare de 50 de lei. Cuponul este valabil până la finalul acestui an.

