Un nou Hub de entertainment, la Flight Festival

Mai e doar o zi până când Aerodromul utilitar Cioca, de la marginea Timișoarei, va deveni, un centru al întâlnirilor cu arta, muzica, cultura și tehnologia.

Weekendul 27 – 29 septembrie aduce prima ediție Flight Festival, un alt fel de festival, care, pe lângă cele trei scene de muzică și artiști de top invitați (ATB, Brooks, Dirty Nano, Vama, Grasu XXL, the Motans, Guess Who și alții), are ca focus tehnologia și arta cinematografică.

Flight Festival urmărește să fie unul dintre cele mai complexe festivaluri din țară, care să implice în activitățile culturale cât mai mulți cetățeni, așadar, duminica aceasta vine cu o activitate specială, dedicată oamenilor din companii: proiectul Orchestrate – un concept inovator de dezvoltare personală. Orchestrate înseamnă 50 de adulți care vor urca pe scena festivalului alături de o orchestră, unde timp de 3 ore vor învăța să cânte la un instrument muzical ca să descopere ce înseamnă spiritul de echipă.

Hangarul folosit pentru gararea avioanelor private se va transforma într-o sală de cinema, coordonată de reputatul regizor Cristian Mungiu, unde vor avea loc proiecții de filme și petreceri retro speciale în fiecare seară de festival.

VINERI, 27 SEPTEMBRIE

15.00 Proiecție film, 1 h 18 min

Chuck Norris vs. Communism, 2015, regia Ilinca Călugăreanu

16.30 Discuție: România 30 de ani mai târziu – de la analog la digital

Unde se găsea România în urmă cu 30 de ani, pe vremea când filmele pe casete video constituiau gura noastră de libertate, și ce drum am parcurs până astăzi, la generația internetului și a smart-phone-ului? Câte dintre aspirațiile noastre s-au împlinit și în ce măsură ne-a surprins viitorul?

Participanți: Adriana Babeți, Cristian Mungiu, Irina Margareta Nistor

SÂMBĂTĂ, 28 SEPTEMBRIE

11.30 Proiecție-maraton serial: 6 episoade, 5 h 25 min

Hackerville, 2018, regia Igor Cobileanski, Anca Miruna Lăzărescu

17.15 Discuție: Cinematografia – posibil factor de dezvoltare locală

Cum poate evolua orașul cu ajutorul industriei cinematografice? Ce beneficii aduce o producție cinematografică ?

Participanți: Domnica Cârciumaru, Voicu Dumitraș, Adriana Minea, Irina Margareta Nistor, Tudor Reu, Nicolae Robu, Adrian Titieni

DUMINICĂ, 29 SEPTEMRBIE

15.00 Proiecție film, 47 min

Almost Human, 2018, regia Jeppe Ronde

16.00 Discuție: Homo digitalis

Cum ne influențează progresul tehnologic? Inteligența artificială: adevăruri și superstiții

Participanți: Marius Cosmeanu, Irina Margareta Nistor, Dumitru Prunariu, Virgiliu Pop

Creativitatea participanților va putea fi pusă în valoare în cadrul activităților din timpul zilei, fiindcă Academia Popa’s vine cu ateliere de cartoons și arte satirice, iar organizatorii au pregătit ateliere dedicate copiilor care vor învăța să-și creeze propriul zmeu sau să modeleze în lut.

Participanții sunt invitați să caute zona dedicată tehnologiei, cu experiențe VR, de gaming, și să găsească Flight Facility, locul de unde vor putea porni într-o călătorie imersivă în realitatea virtuală, concepută să îi conecteze atât cu trecutul cât și cu viitorul.

Cei curajoși se vor putea bucura de zboruri cu avionul sau cu baloanele cu aer cald.

Programul pentru cele trei zile de festival este afișat pe site: https://flight-festival.com/ sau pe pagina de Facebook: www.facebook.com/FlightFestivalTimisoara/.

Biletele se găsesc online, pe platforma Entertix, sau în librăriile Cărturești și în magazinele Carrefour din toată țara.

