Un nou restaurant McDonald’s se deschide în localitatea Dumbrăvița

Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, anunță deschiderea unui restaurant tip Drive-Thru în localitatea Dumbrăvița. Aflat pe Strada Conac, la intersecție cu Strada Barcelona, acesta este cel de-al cincilea restaurant McDonald’s din județul Timiș și cel de-al 97-lea restaurant inaugurat la nivel național de McDonald’s în România. Deschiderea va avea loc pe data de 9 iunie, când clienții vor avea parte de mai multe surprize și experiențe speciale în restaurant, începând cu ora 10:30.

Ecrane digitale pentru comenzi mai rapide și plată contactless

Restaurantul din Dumbrăvița va fi dotat cu cele mai noi tehnologii integrate de McDonald’s în sistemul de preparare și servire a produselor, dar și pentru experiența clienților. Aceștia vor putea folosi kioskuri interactive pentru a selecta produsele și pentru a lansa comanda mai simplu și rapid. În plus, clienții au opțiunea să achite produsele contactless, cu telefonul mobil sau cardul bancar, dar și să scaneze aplicația McDonald’s și codul QR din secțiunea MyM Rewards, pentru a aduna puncte de loialitate, care se pot transforma în oferte și recompense.

McCafé, Drive-Thru și McDelivery

Restaurantul beneficiază de un spațiu dedicat pentru cafeneaua McCafé, unde consumatorii pot opta pentru o varietate de băuturi calde și reci, sau deserturi, inclusiv produse disponibile în ofertă limitată. Acestea pot fi savurate în restaurant, pe terasă sau to go, pentru cei care preferă opțiunea Drive-Thru pentru comandă. În plus, restaurantul oferă și serviciul McDelivery, pentru comandă cu livrare prin intermediul aplicațiilor de food delivery.

Începând din 9 iunie, vă puteți bucura de experiența McDonald’s și în Dumbrăvița, de luni până duminică, între orele 07:00 și 24:00 și non-stop pe linia de drive.

