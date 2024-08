Un nou semnal de alarmă! Salvați Copiii: “Din 897 de decese înregistrate la copiii sub un an, 525 sunt la sate!

Un nou semnal de alarmă tras de organizația Salvați Copiii ! Numărul copiilor sub un an care au murit în mediul rural în 2023, cu 40% mai mare decât cel din urban. Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom a publicat raportul de impact al proiectului “Primul pas spre sănătate”!

De asemenea, s-a înregistrat o creștere cu 19% a numărului de femei gravide care s-au prezentat la control în perioada prenatală.

O creștere cu 20% a numărului de copii de până la 5 ani care s-au prezentat la cabinetul medical în ultimul an. Proiectul poate contribui la reducerea ratei mortalității infantile.

În anul 2023, din cele 897 de decese înregistrate la copiii sub un an, 372 sunt în mediul urban și 525 în mediul rural, unde accesul la servicii medicale în perioada sarcinii și în primul an de viață al copilului este îngreunat.

Accesul la servicii medicale în comunitățile rurale și dezavantajate este esențial: studiul de impact al proiectului de sănătate timpurie “Primul pas spre sănătate” realizat de Salvați Copiii România arată că dotarea cabinetelor medicale din zone defavorizate a dus la o creștere semnificativă a prezentării la medic a femeilor gravide și a copiilor de până la 5 ani.

Rezultatele obținute în primul an prin proiectul “Primul pas spre sănătate” implementat de Salvați Copiii în cele 40 de cabinete dotate în mediul rural prin finanțarea oferită de fundația OMV Petrom sunt remarcabile:

Creștere cu 19% a numărului de femei gravide care s-au prezentat la control în perioada prenatală.

Creștere cu 21% a numărului de consultații, de aproape patru ori mai mult decât media națională.

Creștere cu 20% a numărului de copii de până la 5 ani care s-au prezentat la cabinetul medical în ultimul an.

73% dintre medicii de familie declară o creștere a numărului de consultații cu caracter preventiv.

83% dintre medici apreciază că în ultimul an a crescut numărul de femei gravide care apelează la serviciile medicului de familie.

92% dintre pacientele intervievate au remarcat o îmbunătățire a serviciilor medicale din cabinetul medical din localitate.

Gabriela Alexandrescu, președinta executivă a Salvați Copiii România, a vorbit despre importanța accesului la servicii medicale de calitate:

„România rămâne țara unor disparități majore între regiuni și mai ales între rural și urban, iar aceste disparități se cuantifică direct în starea de sănătate și în șansa la o viață sănătoasă a copiilor și a mamelor. Un copil care vine pe lume într-un mediu social vulnerabil are acces limitat la monitorizare medicală de calitate și poate dezvolta afecțiuni care, nediagnosticate și tratate la timp, vor avea consecințe dramatice. De aceea, noi ne concentrăm eforturile în astfel de comunități.”

„Raportul de impact ne-a arătat că dotarea cabinetelor de medicină de familie din mediul rural cu aparatură medicală generează beneficii pe termen lung pentru mame și copii, pentru medicii de familie și pentru comunitate. Astfel, în a doua ediție, ne-am propus să extindem proiectul si să dotăm încă 60 de cabinete de medicină de familie din mediul rural” – a declarat Amalia Fodor, directoarea executivă a fundației OMV Petrom.

Toți medicii intervievați declară creșterea nivelului de satisfacție a pacienților cu privire la serviciile medicale oferite de cabinet și 91% dintre ei declară creșterea disponibilității serviciilor medicale după dotarea realizată de Salvați Copiii și fundația OMV Petrom.

„S-a dus vestea că avem ecograf și că putem să le arătăm gravidelor cum arată bebelușul în burtică. Le-am spus că avem ecograf și putem să le printăm și poza cu bebelușul în burtică la mama lui (intrauterin). Că e mult până vin prima dată, după care vin şi la doua și la a treia ecografie, fac și analize de sânge și putem să transmitem informații și despre sarcină și despre drepturile pe care le au și despre îngrijirea copilului”, a explicat dr. Venera Bucur, medic de familie, Jimbolia, județul Timiș.

În cazul gravidelor, serviciile medicale cele mai solicitate sunt supravegherea lunară sau bilunară începând cu trimestrul al doilea de sarcină, analizele medicale, mai ales analizele de sânge și consiliere pentru alimentația la sân a copilului până la 6 luni.

„Eu n-am vrut să merg la doctor când am rămas gravidă că mi-a fost frică. Dar a fost sora mea și mi-a zis că este bine și că doamna este foarte înțelegătoare și că e bine să mergi să vadă copilul și dacă totul e bine. Mi-a fost un pic frică la început, recunosc, dar apoi când i-am auzit inimioara și i-am văzut mânuțele, așa mi s-a umplut inima de drag și m-am liniștit. Am văzut că este bine, sănătos și doamna doctor m-a liniștit cu vorbele pe care mi le-a spus”, a spus Andreea, mamă, 21 de ani, județul Brașov.

Potrivit datelor INS pentru 2023, pe segmentul medicinei primare cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcționat în mediul urban, respectiv 6.200 de cabinete, fată de 4.100 de cabinete în mediul rural. Unui cabinet de medicină de familie i-au revenit, în mediul rural, de 1,4 ori mai mulți locuitori, comparativ cu un cabinet din mediul urban.

Conform Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, 320 din 2.862 de localități din mediul rural nu au medic de familie.

34,7% dintre adolescentele sub 15 ani nu au beneficiat de control medical în sarcină, procent dublu raportat la populația generală.

Echipa Salvați Copiii România, susținută de specialiști locali (medici de familie, asistenți sociali, mediatori sanitari), a creat din 2010 o rețea de incluziune socială și combatere a sărăciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) la nivel local, astfel ajutând la creșterea accesului la servicii sustenabile și de calitate pentru mame, gravide, gravide minore și copii până în 5 ani.

Până în prezent, Salvați Copiii România a lucrat în 20 de județe, în 70 de comunități rurale defavorizate, cu 100.000 de mame, gravide și copii până în 5 ani.

Cercetarea sociologică s-a desfășurat în cadrul proiectului „Primul pas spre sănătate”, derulat de Salvați Copiii România și finanțat de Fundația OMV Petrom. Colectarea datelor s-a realizat pe baza chestionarelor și interviurilor aplicate în rândul a 445 de respondenți, prelucrarea informațiilor statistice utilizând analiza inferențială a datelor colectate.

Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom, prin programul „Primul pas spre sănătate”, dotează cu aparatură medicală 100 de cabinete de medicină de familie, pentru a îmbunătăți accesul la servicii medicale pentru 22.000 de gravide, mame și copii de până la 3 ani din zonele rurale dezavantajate, cu scopul de a contribui la reducerea ratei mortalității infantile.

De 34 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societate și autoritatea publică, în beneficiul copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.

Salvați Copiii și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viaţa acestora.

Peste 3.800.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Lansată în anul 2022, fundația OMV Petrom construiește programe și susține investiții pe termen lung în România pentru comunități dezavantajate, în trei domenii cheie: educație timpurie, sănătate timpurie și biodiversitate.

Comentarii

comentarii