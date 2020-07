Un nou termen la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul licitațiilor trucate de la Aeroportul Internațional Timișoara, în care apare și deputatul PMP Cornel Sămărtinean

Dosarul licitatiilor trucate de la Aeroportul International “Traian Vuia” Timisoara, in care procurorii DNA l-au trimis in judecata si pe deputatul Cornel Samartinean, pare tot mai greu de solutional de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Dupa ce, in noiembrie 2019, Completul de 5 Judecatori a admis contestatia procurorilor DNA si a desfiintat sentinta de achitare a parlamentarului PMP si a trimis dosarul spre rejudecare, mai multi magistrati din penal au formulat declaratii de abtinere.

Daca, la termenul din 13 ianuarie 2020, Inalta Curte a admis cererile a doi judecatori si a decis ca acestia sa nu participe la solutionarea cauzei care formeaza obiectul dosarului 4761/1/2015, dupa numai o saptamana, in 20 ianuarie, instanta care s-a pronuntat asupra unei noi tentative de abtinere a respins cererea unuia dintre judecatorii care au fost repartizati sa intregeasca completul de judecata.

De atunci, cauza s-a amanat de patru ori, la ultima dezbatere, din data de 29.06.2020, acordandu-se un nou termen, pentru 18.09.2020.

Reamintim ca, in acest dosar, procurorul DNA Lucian Dolcu i-a trimisi in judecata pe Cornel Samartinean, fostul director al Aeroportului International Timisoara, Marius Mezin si Lucian Blaga, acuzatiile retinute in seama inculpatilor fiind de abuz in serviciu, conflict de interese, marturie mincinoasa si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Sursa: impactpress.ro

