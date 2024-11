Un om al străzii a furat o maşină a Poliţiei Locale. Urmărit de polițiști a lovit mai multe autoturisme parcate

Un om al străzii a observat o maşină a Poliţiei Locale Arad, parcată pe o stradă, cu semnalele luminoase pornite, s-a urcat în aceasta şi a plecat în viteză, fiind urmărit de altă maşină a Poliţiei Locale Arad. Din cauza vitezei, bărbatul care furase autospeciala a acroşat mai multe vehicule parcate, iar în final a rămas blocat în autoturism. El a fost predat Poliţiei naţionale care a constatat că era băut.

”În jurul orei 17, poliţiştii locali desfăşurau o activitate regulamentară de fluidizare a traficului în zona Teatrului Clasic. Autoutilitara Poliţiei Locale era oprită la aproximativ 15 m de agenţii DGPLA, cu girofarul pornit pentru a atrage atenţia asupra activităţii desfăşurate, în condiţiile în care iluminatul stradal nu funcţiona. Omul străzii a urcat în maşină şi a plecat în viteză. Pe urmele sale a pornit un alt echipaj al Poliţiei Locale. Pe strada Episcopiei autoutilitara condusă de omul străzii acroşează o camionetă şi avariază alte două maşini, moment în care se opreşte. Din fericire nu au fost victime, doar pagube materiale”, a transmis Primăria Arad.

Individul a fost încătuşat şi predat poliţiştilor IPJ Arad, împreună cu martorul care l-a suprins pe omul străzii strecurându-se în spatele maşinii Poliţiei Locale, urmărind momentul propice să sustragă vehiculul.

”Din informaţiile pe care le deţinem în acest moment se pare că acest individ nu se află la prima abatere de acest gen. În urma cu mai puţin de un an, acesta a furat în acelaşi mod o altă maşină din Arad şi a fost prins în Timişoara. De altfel, bărbatul are un istoric recidivist, figurează cu numeroase contravenţii, este consumator de substanţe interzise şi alcool. Numai în ultimul an, 22 de procese verbale au fost întocmite pe numele său de către DGPLA pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. Mai mult decât atât, acum cu o lună, el a fost condus şi predat la Secţia de Psihiatrie din cadrul Sptalului Clinic Judeţean de Urgenţă chiar de echipajul care fluidiza traficul în această seară în zona Teatrului Clasic. Nu se exclude impoteza ca bărbatul să-i fi recunoscut pe agenţii DGPLA şi să fi sustras autoutilitara DGPLA din dorinţa de a se răzbuna pe aceştia”, mai precizează reprezentanţii Primăriei Arad.

Reprezentanţii IPJ Arad au transmis, de asemenea, că bărbatul consumase alcool.

”Cel în cauză a fost încătuşat de poliţiştii locali, şi preluat de poliţiştii I.P.J. Arad, în vederea luării măsurilor legale. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,32 mg./l. alcool pur în aerul expirat, urmând a fi realizată şi testarea în vederea stabilirii eventualului consum de droguri”, a precizat IPJ Arad.

