Un pas istoric pentru sportul timișorean, ignorat de autoritățile locale: Mondialul de Pangration Athlima

În perioada 25-27 octombrie se va desfășura, pentru prima dată, la Timișoara, Campionatul Mondial de Pangration Athlima, ediția a 10-a, o competiție internațională care adună sportivi din întreaga lume pentru a concura în disciplinele de arte marțiale antice. Organizatorii evenimentului fac parte din clubul ,,ACS Rinocerul Negru”, înființat în anul 2022 de frații Simon: Cătălin și Alexandru, multiplii campioni pe plan intern și internațional. Sala Sporturilor ,,Constantin Jude” va fi gazda evenimentului de anul acesta.

Academia ,,Rinocerul Negru” are ca misiune promovarea și formarea sportivilor în diverse discipline de arte marțiale și sporturi de contact la cel mai înalt nivel. Aceasta oferă o gamă variată de antrenamente, inclusiv jiu-jitsu brazilian, pangration athlima, taekwondo, kickboxing, autoapărare sambo și lupte libere, adresându-se atât începătorilor, cât și sportivilor avansați.

Ca meserie de bază, fondatorii Academiei sunt medici stomatologi în Timișoara, iar, în timpul liber câștigă medalii de aur. La Campionatul European din 2023, Cătălin Simon a câștigat două medalii de aur, una în categoria semi-contact și cealaltă în full-contact, la greutatea de peste 105 kg. Fratele său, Alexandru Simon a avut și el o performanță remarcabilă, obținând două medalii de aur în aceleași categorii de competiție. Aceste realizări subliniază excelența celor doi frați în pangration​, campionat pe care au reușit să îl aducă la Timișoara.

Printre invitați s-au numărat și Gheorghe Cojocaru- președintele Federației Române de Pangration Athlima, Dave Sixel- președintele Federației din SUA de Pangration Athlima, dar și Panagiotis Kanellopoulos- secretarul general al Federaţiei Mondiale Pangration Athlima, împreună cu Constantinos Ilias Papaioannou- preşedintele Federaţiei Australiene Pangration Athlima.

Vor fi prezenți în jur de 300 de sportivi, din 9 țări, precum: Australia, Lituania, Letonia, Grecia, SUA, Nigeria, Camerun, România. Nu vor mai fi prezenți sportivi din aproape 30 de țări, ca și la Campionatul trecut, motivele principale fiind problemele pe care aceștia le-au întâmpinat la solicitarea vizei pentru România. Printre țările care nu au reușit să obțină viza din cauza conflictelor regionale se află și Nepal, India, Uganda, Africa de Sud, Ghana, Tunisia. Nu vor fi doar arbitrii români, ci și din țări precum Grecia, SUA, Australia și Germania. ,,Scopul arbitrului este să protejeze sportivul de injurii, nu neapărat să ia puncte.”, spune Gheorghe Cojocaru.

În cele aproximativ 600 de meciuri care vor urma, România va avea 61 de reprezentanți, atât la probele demonstrative, cât și la cele de luptă. Categoriile de vârstă sunt: 12-14 ani, 15-17 ani, 18-20 ani, +21 ani, la toate categoriile de greutate. Antrenorul Gheorghe Cojocaru nu dorește să facă pronosticuri în legătură cu luptele competiționale ce vor urma: ,,Fiecare știe cât a muncit, iar rezultatele fiecăruia se vor vedea atunci.”

,,Este competiția care ne dorim să rămână în istoria orașului.”, a declarat Alexandru Simon. Deși nu s-au alocat fonduri pentru acest campionat mondial, iar sursele de venit pentru acesta au fost aproape inexistente, ACS Rinocerul Negru a făcut posibilă susținerea acestuia, pentru prima dată, la Timișoara. Asociația susține faptul că, în afara de Sala Sporturilor ,,Constantin Jude”, din partea Primăriei Timișoara nu s-a arătat niciun suport: ,,Autoritățile locale au arătat cât contăm pentru ei.”, relatează Cătălin Simon.

Problema fondurilor locale inexistente a fost adusă în discuție pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la nepăsarea autorităților față de sporturile locale. „Finanțarea pentru sport aproape că a dispărut. În schimb, se promovează tot felul de parade… treaba lor. Am primit sprijin din partea mediului privat, însă autoritățile locale ne-au ignorat complet. Probabil că sportul va dispărea la nivel național. Nu se investește, iar acolo unde se investește, banii sunt risipiți! Viitorul sportului în România stă în finanțarea privată. Nu s-au alocat fonduri pentru un Campionat Mondial, nu reușim să oferim sprijin, iar asta este extrem de rușinos”, a declarat Alexandru Simon.

Cătălin Simon a adăugat, în legătură cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și președintele Alin Nica, aflat la final de mandat: „Am fost literalmente scos din birou… Singurul sprijin a venit din partea viceprimarului Tabără, care ne-a oferit sala, în rest, toate ușile ne-au fost închise. Am făcut tot posibilul… Vom finaliza proiectul, în ciuda tuturor dificultăților.”

O altă problemă adusă în discuție de Alexandru Simon a fost prioritizarea sportului în România: ,,Sportul nu e doar despre putere, e o artă, o cultură. Luptele nu trebuie asociate cu cei rău famați, așa cum se întâmpla acum 30 de ani. S-au schimbat lucrurile acum, și chiar putem considera că e o artă. În momentul în care pleci dintr-un Centru Național pentru Sportivi, este exact ca și cum ai fi aruncat la gunoi. Nu știi cum să te descurci în societate, dacă toată viața ta s-a rezumat la antrenament, competiții, mâncat, dormit. Autoritățile ar trebui să îi ajute să se integreze din nou, în societate.”

Secretarul general al Federaţiei Mondiale Pangration Athlima, Panagiotis Kanellopoulos este recunoscător pentru această oportunitate: „Mulțumesc Federației Române și mă aștept ca cei mai buni competitori să participe și să dea dovadă de sportivitate. De asemenea, mulțumim orașului pentru ospitalitate. De 20 de ani existăm ca federație, timp în care am organizat campionate mondiale și europene, cu o pauză de doi ani din cauza Pandemiei de Coronavirus. Vrem să demonstrăm că pangration este un sport sănătos pentru copii și tineri, ajutându-i să se dezvolte armonios. Scopul nostru este ca pangration să devină un sport olimpic, la fel cum a fost acum 2.000 de ani.

Avem șapte discipline, iar sportivii noștri sunt antrenați în diverse sporturi de contact. Oferim câte ceva pentru fiecare, de la full contact și semi-contact la grappling. Ca secretar general, vreau să mulțumesc organizatorilor pentru eforturile lor, deoarece fac sacrificii personale și profesionale pentru a aduce competiția aici. Dorința mea este ca acest sport să continue să crească. În 2026, competiția va fi organizată în SUA, unde vom avea și Adunarea Generală pentru a stabili următoarele competiții.”

Președintele Federației de Pangration Athlima din Australia a mai vizitat România în perioada comunistă: „Am vizitat pentru prima dată România în perioada comunistă și am practicat sporturi de contact timp de zeci de ani. Pankration este un sport foarte variat. La această vizită, m-am rătăcit și am cerut indicații unei persoane, care a avut amabilitatea de a mă duce cu mașina la arenă. Sportul a fost o parte importantă din viața mea, aproape ca o obsesie. Vin dintr-o țară cunoscută pentru ospitalitatea sa. Deși mi-am pierdut bagajele pe drum, a meritat pe deplin această călătorie. În Australia, am permis oricui dorește să participe la acest sport, indiferent dacă practică karate sau altă disciplină, atât timp cât respectă etosul și regulile din pankration. Înotul este sportul principal la noi, dar avem și rugby, fotbal și o comunitate foarte diversă de bulgari, români și ex-iugoslavi, ceea ce face din Australia un adevărat mix cultural.”

Mâine, 25 octombrie, de la ora 11 va avea loc și deschiderea oficială a Campionatului, iar accesul în Sala Sporturilor ,,Constantin Jude”(Olimpia) este gratuit. Luptele de kato se desfășoară pe suprafața din stânga, semi-contactul pe zona centrală, iar full contactul are loc în partea dreaptă. TVR Timișoara va transmite, în direct, luptele de pe suprafața principală.

