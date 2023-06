Un pastor penticostal se laudă în online că a strâns de gât o fată de 12 ani. “I-am zis: Ești moartă!”

Un fost pastor din județul Bihor a făcut mărturisiri halucinante! Fără nicio remușcare, acesta a recunoscut că a strâns de gât o copilă de doar 12 ani, pentru că îi pusese înghețată în pantofi. Bărbatul s-a lăudat cu lecția dată pe un canal de YouTube. Vladimir Pustan este un pastor exclus din cultul penticostal și continuă să slujească în orașul Beiuș.

“O venit o familie cu o fata, ne-au vizitat, am mers cu ei la restaurant. Erau terorizati de fata, avea 12 ani.

Ce o facut spurcatenia aia?! Manca inghetata si mi-a bagat in tenesi. Eu ma miram unde a disparut inghetata ca ea se uita la mine ca o Satana.

Si zice fata ca se duce la baie. Am simtit ca e timpul sa ma razbun si am zis ca ma duc sa platesc. Am coborat pe scari numai noi eram, am apucat-o de gat, am strans-o tare pana cand s a bulbucat si am ridicat-o pe perete. I-am zis: ‘Esti moarta!'”, a povestit fostul pastor, potrivit libertatea.ro.

După ce a amenințat-o, el povestește că i-a mai spus fetei de 12 ani: „O să văd cum te comporți față de părinți acuma. S-o dus mai potolită. Am zis, «hai să facem și-o rugăciune»”.

Părinții i-au spus că rugăciunea a funcționat Pastorul susține și că tratamentul aplicat copilului a dat rezultate: „S-o dus acasă, mă sună după vreo lună (tatăl). Zice, «frate, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni». Zice: «nu mai cunoști fata din ziua aceea, când v-ați rugat».

