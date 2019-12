Un politician controversat își încearcă norocul organizând un miting “împotriva jocurilor de… noroc din apropierea școlilor”

Lugojenii sunt invitati sa participe la o asa-zisa manifestare de protest, sambata, pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor.

Initiatorul acestui manifest este nimeni altul decat Danut Stefan Szentpeteri un individ care in ultimii ani s-a facut remarcat printr-o serie de evenimente nu tocmai pozitive. Szentpeteri a ajuns pentru prima oara in mass media exact in urma cu trei ani. Atunci, consilierul local Fedor Masnita a sustinut ca ar fi fost amenintat de Szentpeteri.

La insistentele sefilor PMP Timis, Masnita si-a retras plangerea facuta la politie din dorinta de a nu aduce prejudicii de imagine partidului, astfel ca Szentpeteri a scapat basma curata.

Ramane memorabila in mintea lugojenilor faza cand, invitat la o emisiune tv, dupa 26 de minute de tacere Szentpeteri sustinea ca presa e de vina pentru scandalul in care a fost implicat. Szentpeteri a fost nevoit sa plece din PMP in acest an dupa ce colegii de partid de la Timisoara au aflat ca era abonat la banii publici semnand prin firma pe care o administreaza mai multe contracte cu Primaria Lugoj si cu cateva scoli, lucru nu tocmai firesc pentru un politician. Contractele au fost atribuite direct si nu prin licitatie, fapt confirmat atat de scolile cu care a semnat contractele, cat si de Primaria Lugoj, astfel ca cei din PMP s-au gandit sa se scape de el. Oficial, Szentpeteri s-a victimizat si i-a acuzat pe pemepisti ca i-au cerut bani.

Ramas fara culoare politica, Szentpeteri a batut pe la usile mai multor partide fiind refuzat pe rand de liderii deloc incantati de trecutul si atitudinea lui, fiind extrem de violent verbal cand i se aducea aminte de asta. Intr-un final, Szentpeteri a reusit sa se inscrie in urma cu doua luni in UDMR, unde figureaza acum ca membru.

Din dorinta de a castiga capital electoral, Szentpeteri a facut pe Facebook un grup in care posteaza mesaje despre oras. In urma cu 6 luni, individul a preluat o stire din mass media in care liberalul Claudiu Buciu a anuntat ca se gandeste serios sa interzica pacanelele in zona centrala a orasului. Szentpeteri a decis ca nu ar fi rau sa exploateze electoral subiectul si asa s-a nascut mai tarziu ideea unui miting. Desi liberalii au facut demersuri si au ajuns la concluzia ca fara dorinta lui Boldea si a PSD e imposibil de promovat un HCL care sa interzica salile de jocuri in preajma scolilor, Szentpeteri continua sa castige capital electoral incercand sa manipuleze masele.

Culmea este ca desi este membru UDMR, Szentpeteri a interzis participarea la miting a altor membri sau simpatizanti ai unor partide, practic razbunandu-se pe faptul ca nu a fost acceptat in randurile lor lasand totusi deschisa poarta pentru simpatizantii… PRO Romania.

In mesajele hilare scrise cu greseli gramaticale postate in grupul infiintat, Szentpeteri sustine ca asteapta la miting toti lugojenii insa, desi a initiat protestul de luni bune, nu a anuntat nici acum ce se va intampla dupa acest miting deoarece Boldea si PSD nu sustin deocamdata un astfel de proiect, deci, la fel ca in cazul demersurilor facute de liberali, initiativa este moarta din fasa. UDMR nu a anuntat inca nici lista de consilieri si nici candidatul la functia de primar, insa Szentpeteri va revendica cu siguranta unul dintre locuri, mai ales ca isi va aroga meritul de a fi scos oamenii in strada, iar de like-uri nu duce lipsa.

