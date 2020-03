Un polițist de frontieră de la Naidăș a fost diagnosticat cu coronavirus. Alți 5 polițiști sunt izolați la domiciliu

Un politist de frontiera din cadrul ITPF Timisoara, Sectorul Politiei de Frontiera Naidas, a fost depistat pozitiv cu noul virus Covid-19. Alti 5 politisti, colegi cu persoana infectata, au ramas in izolare la domiciliu, timp de 14 zile.

Sindicatul Europol solicita conducerii ITPF Timisoara decontaminarea de urgenta a sediului Politiei de Frontiera Naidas, pentru a nu transforma cladirea intr-un focar de infectie.

“Raspandirea cu viteza a noului virus Covid-19, loveste si angajatii Ministerului Afacerilor Interne. Un coleg care e personal contractual in cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Naidas, a fost depistat pozitiv in cursul zilei de ieri, in urma testarii efectuate, dupa ce in ultimele zile a acuzat stari febrile.

Nu stim, inca, exact, unde si cum ar fi fost infectat, insa stim ca inca de saptamana trecuta a avut aceste stari si a fost in concediu medical. Avand in vedere ca in perioada cat acesta a fost la serviciu a intrat in contact cu mai multi colegi, 5 politisti au ramas de azi in izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile cat este perioada de incubatie.

Din discutiile avute cu conducerea institutiei urmeaza a fi evaluati medical restul politistilor din cadrul unitatii, acolo unde va fi trimis de asemenea si un termoscanner.

Solicitam conducerii institutiei sa urgenteze decontaminarea sediului sectorului politiei de frontiera pentru a evita crearea unui focar de infectie, tinand cont ca persoana depistata pozitiv a intrat in contact cu obiecte, autospecialele de politie si cu anumiti colegi. Mentionam ca la nivelul acestei unitatii sunt peste 120 de politisti.

Virusul se transmite prin contact direct, prin secretii respiratorii eliminate prin tuse sau stranut, şi prin atingerea suprafetelor contaminate. Inca nu se ştie cat timp supravietuieste virusul pe suprafete, insa poate fi eliminat cu dezinfectanti.

Trebuie sa constientizam faptul ca materialele de protectie sunt indispensabile in toata aceasta perioada si nu trebuie folosite doar de personalul care prin natura activitatii intra in contact cu oamenii, ci de toti pentru ca si in acest caz unde avem pe acest coleg infectat, purtand manusi de protectie si folosind dezinfectant, reducem riscul sa fim la randul nostru contaminati. Distribuirea materialelor de protectie trebuie facuta cu prioritate pentru politisti”, informeaza Sindicatul Europol.

