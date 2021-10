Un polițist de frontieră din Timiș, reținut de procurori după ce a primit o mită de 1.500 euro pentru a scoate din țară un membru al clanului Căldăraș

Un politist de frontiera din judetul Timis a fost prins in flagrant in timp ce primea mita 1.500 de euro, o parte din banii pe care i-ar fi cerut unei persoane condamnate intr-un dosar de tentativa de omor, pentru a o scoate din tara.

Este vorba de Costa Căldăraș, zis ”Baloo”, membru al clanului Căldăraș, care era sub control judiciar și astăzi a primit sentința definitivă de la Curtea de Apel Timișoara în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor după ce a tras cu au tras cu pistolul pentru a determina un clan rival să îi plătească taxă de protecție de 100.000 de euro. Tribunalul Timiș l-a condamnat în primă instanță pe ”Baloo” la 13 ani de închisoare pentru tentativă de omor, șantaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Curtea de Apel Timișoara a dat astăzi sentința definitivă în dosarul în care Costa Căldăraș era trimis în judecată și a decis micșorarea sentinței la 10 ani și opt luni de închisoare.

”Baloo” l-a denunțat pe agentul Daniel Zgăvârdia, din Reșița, angajat la punctul de trecere a frontierei Cenad, care a fost de acord să-l scoată din țară pentru 2.500 de euro. Pentru asta a făcut schimb de tură cu un coleg și a venit la Lugoj să-l preia pe ”Baloo”. În urmă cu câțiva ani, același agent l-a urcat în mașina sa pe Costa Căldăraș, care era căutat pentru incidentul de la Lugoj, și l-a dus până la Mako, în Ungaria, tot pentru 2.500 euro. De aici, Căldăraș a plecat în Italia unde, ulterior, a fost prins și extrădat.

Potrivit unui comunicat de presa al Serviciului Judetean Anticoruptie Timis, in noaptea de 21 spre 22 octombrie, politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Timis, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, au realizat prinderea in flagrant a unui agent de politie de frontiera in timp ce primea, cu titlu de mita, o suma de bani de la o persoana denuntatoare.

In fapt, la data de 20 octombrie 2021, a fost inregistrat la D.G.A. – S.J.A. Timis denuntul unei persoane referitor la faptul ca, un politist de frontiera din cadrul I.T.P.F. Timisoara – S.P.F. Sannicolau Mare – P.T.F. Cenad, i-ar fi pretins 2.500 de euro pentru a-l scoate ilegal din tara, in conditiile in care denuntatorul se afla sub control judiciar pentru cercetari privind savarsirea unei infractiuni de tentativa de omor, fiind condamnat la o pedeapsa privativa de libertate de 13 ani.

In baza denuntului formulat, a fost organizata actiunea de prindere in flagrant, pe raza municipiului Lugoj, in timpul careia denuntatorul i-a oferit politistului de frontiera, drept mita, suma de 1.500 de euro din cei 2.500 de euro pretinsi initial.

Politistul de frontiera a fost retinut pentru 24 de ore, iar la acest moment este prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

