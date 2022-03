Un polițist din Timiș a rezistat rugăminților unei șoferițe, care a rămas fără carnet după ce a fost prinsă de radar cu 194 km/h

Devenit spaima Autostrazii A1 Deva – Nadlac, dupa ce a rezistat mai multor tentative de mituire si i-a trimis pe soferii spagari in fata procurorilor, agentul de politie Valer Kovacs a intampinat Ziua Politiei Romane, care se sarbatoreste in 25 martie, cu rezultate deosebite obtinute in misiunile desfasurate pe soselele patriei.

Astfel, ieri, cu o zi inainte de marea sarbatoare a politistilor, a retinut nu mai putin de 8 permise de conducere de la soferii vitezomani, care au dat scala radarului peste cap.

“Am fost un adevarat vanator de avioane. 8 permise au zburat, azi, cu viteze de peste 180 de kilometri pe ora. In doar 3 ore, cat am monitorizat traficul cu radarul. Una dintre soferite, care a fost surprinsa cu o viteza de 194 km/h si a ramas biciclista pentru 3 luni, a inceput sa faca o rugaciune pentru a scapa de sanctiune. Cum am rezistat la atatea tentative de mituire, am rezistat si la rugaciunea biciclistului”, ne-a transmis Valer Kovacs. Asadar, soferii contravenienti nu se mai foloseste mita, ci rugaciunea, dar tot in zadar…

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii