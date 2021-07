Un polițist și un om de afaceri sirian din Timișoara, condamnați definitiv la închisoare cu suspendare pentru luare şi dare de mită

Un polițist și un om de afaceri sirian au fost condamnați definitiv la închisoare cu suspendare pentru luare şi dare de mită. Cei doi au fost denunțați chiar de colegul de echipaj al polițistului.

Curtea de Apel Timişoara a pronunţat recent sentinţa finală într-un dosar de corupţie în care au fost trimişi în judecată agentul de poliţie Nelu Eduard Ismana şi omul de afaceri sirian Ghazal Hamwi Wadah, preşedinte al Ligii Arabilor Sirieni din Timişoara. Dosarul penal în acest caz a fost deschis în noaptea de 7 spre 8 martie 2019.

La acel moment, Ismana și colegul său de echipaj, care intraseră în tură în data de 7 martie, ora 22:00, au fost repartizați să patruleze pe raza Secţiei 1 de Poliţie Timişoara.

În jurul orei 01:30 – 02:00, Ismana a oprit un autovehicul Mercedes a cărui inspecție tehnică era expirată. La volanul acestuia se afla omul de afaceri sirian Ghazal Hamwi Wadah. Nu a trecut mult timp până ce acesta a scos teancul de bani la vedere. Și asta în momentul în care afaceristul a fost anunțat că urmează să îi fie ridicate plăcuţele şi să îi fie reţinut talonul.

Sirianul le-a propus celor doi să casă la o ”înțelegere„ și să facă astfel „încât să fie bine”. Cei doi au refuzat, în primă fază oferta. Astfel că agentul Ismana a mers la mașină pentru a întocmi procesul verbal. Nu a trecut mult timp până ce, la mașină, a mers și cel de-al doilea polițist. În momentul în care au rămas singuri, agentul Ismana i-ar fi spus colegului său că sirianul „cunoaşte foarte mulţi poliţişti şi că, în atare situație, ar fi mai bine să-i întocmească un proces-verbal de contravenție în care să ateste împrejurări necorespunzătoare adevărului, şi anume că inculpatul nu avut asupra sa certificatul de înmatriculare al autoturismului fapt care a atras o sancțiune mai blândă”, scrie Adevărul.ro.

Colegul său însă a fotografiat talonul mașinii din care reieșea că inspecția tehnică periodică este expirată. Mai mult decât atât, acesta i-a transmis fotografia șefului său, spunându-i că colegul său de echipaj a aplicat o sancţiune mai blândă în schimbul sumei de 100 de euro.

Imediat după denunț, şefa Serviciului Judeţean Anticorupţie şi un procuror de la Parchetul Tribunalului Timiş au pus la cale flagrantul. Sub pretextul că o maşină a fost spartă, cei coi polițiști au fost chemați în parcarea unui supermarket Kaufland. Acolo, polițistul suspect de luare de mită a fost percheziționat, dar nu s-au găsit banii asupra sa. Dus la secție, agentul a fost supus unui control mai amănunțit, ocazie cu care banii au fost găsiți, ascunși în ciorap.

Nici atunci însă agentul Ismană nu a recunoscut că a luat mită de la afaceristul sirian. Explicația acestuia a fost halucinantă. Banii de la ciorap ar fi fost pentru cadourile de 8 martie, iar banii au fost puși în șosete pentru că are ”o nebunie căpătată în prima căsătorie”.

„La ora intrării în serviciu, după ce l-am apostrofat pe fostul coleg, întrucât a doua zi era 8 martie, l-am întrebat ce o să-i cumpere viitoarei soţii, iar el mi-a spus că nimic, iar eu i-am spus că am 100 de euro la ciorap, dimineață când ies din serviciu o să cumpăr 3 buchete de flori şi 3 parfumuri pentru soacră, soție și fiică.

Am o nebunie a mea de a ascunde banii, în șosetă, în pantofi, în buzunare ascunse, nebunie pe care am căpătat-o la prima căsătorie, din cauza fostei mele soții, când mi-a luat toți banii din casă şi a mers să se distreze cu amantul, fapt care a dus inevitabil la divorțul nostru”, a fost explicația agentului Ismana.

În timpul procesului, Ismană a declarat că nu a văzut în niciun moment teancul de bani scos la vedere de sirian. Acesta a fost contrazis, însă, chiar de Ghazal Hamwi Wadah, care, deși nu a recunoscut că a dat mită, a afirmat că a scos teancul de bani din buzunar pentru că acesta era ținut împreună cu permisul de ședere.

„Dacă am scos banii a fost pentru că am scos permisul de ședere, dar asta nu înseamnă că am vrut să dau mită. Eu nu port portofel, aveam un teanc de bani legați cu elastic, iar permisul era sub elastic. Am luat banii, i-am pus lângă mine şi nu i-am băgat înapoi în buzunar. Atunci când am luat teancul cu bani să scot permisul, s-a rupt elasticul fapt pentru care am lăsat teancul cu bani, pe banchetă lângă mine. După ce am parcat mașina puţin mai în față, am aranjat banii. Între timp la mașină a venit polițistul M.M. (n.r. denunțătorul), care mi-a spus să pun banii de pe banchetă, iar eu i-am spus de ce sunt acei bani acolo”, a declarat sirianul, la proces.

În urma procesului, agentul Ismană a primit o pedeapsă de trei ani cu suspendare, iar omul de afaceri sirian Ghazal Hamwi Wadah a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

„Este greu de înţeles de ce inculpatul Ismana, în timpul serviciului, ar fi ascuns o bancnotă în ciorapi, care, după cum el însuşi susţine, erau destinaţi cumpărării de cadouri. Este evident că inculpatul Ismana a ascuns mita in ciorap, iar faptul ca avea obiceiul sa ascundă banii, pentru a nu fi văzuţi de concubina sa, după cum susţine în apărare, nu exclude împrejurarea ca acolo a ascuns şi mita. Toate aceste apărări vin doar să releve o lipsă de moralitate a inculpatului faţă de responsabilităţile de serviciu dar si faţă de alte valori sociale”, au arătat judecătorii Curţii de Apel Timişoara în sentinţa rămasă definitivă, scrie antena3.ro.

