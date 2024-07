Un prim bilanț al admiterii la UVT. Programe atractive și oportunități unice oferite de cea mai importantă universitate din regiunea de vest

În anul 2024, Universitatea de Vest din Timișoara propune candidaților din întreaga țară și din străinătate programe atractive și oportunități unice de dezvoltare a competențelor pentru viitoarele lor cariere. Oferta UVT din vara anului 2024, la cele unsprezece facultăți, constă din 82 de programe de studii universitare de licență și 102 programe de studii universitare de masterat, din 35 de domenii de studii.

Primul bilanț al admiterii de vara anului 2024 arată că au fost create de către potențialii candidați peste 10 mii de conturi pe platforma de admitere. Printre cele mai solicitate programe de studii de licență, într-o ierarhie care ia în considerare numărul de candidați raportați la locurile finanțate de la bugetul de stat, se află următoarele specializări (toate cu peste trei candidați pe loc):

Științe aplicate în criminalistică (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie) – 13,00 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie) – 13,00 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Psihologie (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 7,88 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 7,88 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 5,62 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 5,62 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Biologie (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie) – 4,46 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie) – 4,46 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Resurse umane (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 4,35 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 4,35 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Psihologie – Științe cognitive (Limba engleză) , (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 4,12 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

, (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 4,12 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (rusă/sârbă/japoneză) (Facultatea de Litere, Istorie și Teologie) – 4,00 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Litere, Istorie și Teologie) – 4,00 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Drept (Facultatea de Drept) – 3,87 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Drept) – 3,87 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Matematică informatică (Facultatea de Matematică și Informatică) – 3,85 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Matematică și Informatică) – 3,85 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Pedagogie (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 3,50 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 3,50 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Asistență socială (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 3,50 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 3,50 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Psihopedagogie specială (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 3,20 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 3,20 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Marketing (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 3,19 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 3,19 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Geografie (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie) – 3,00 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat.

Printre cele mai solicitate programe de studii de masterat, într-o ierarhie care ia în considerare numărul de candidați raportați la locurile finanțate de la bugetul de stat, se află următoarele specializări (toate situate peste doi candidați pe loc):

Terapii specifice ale limbajului și comunicării (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 5,20 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 5,20 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Psihologie clinică și psihoterapie (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 5,07 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 5,07 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Game Art (Facultatea de Arte și Design) – 4,14 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Arte și Design) – 4,14 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Sisteme informaționale pentru afaceri (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 3,23 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 3,23 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Cybersecurity (Facultatea de Matematică și Informatică) – 2,83 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Matematică și Informatică) – 2,83 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Științe penale (Facultatea de Drept) – 2,77 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Drept) – 2,77 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 2,70 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 2,70 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Artificial Intelligence and Distributed Computing (Facultatea de Matematică și Informatică) – 2,56 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Matematică și Informatică) – 2,56 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Bioinformatică (Facultatea de Matematică și Informatică) – 2,40 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Matematică și Informatică) – 2,40 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Expertiză contabilă și evaluarea afacerilor (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 2,29 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 2,29 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Grafică publicitară și de carte (Facultatea de Arte și Design) – 2,22 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Arte și Design) – 2,22 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Audit financiar-contabil (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 2,21 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 2,21 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Inginerie software (Facultatea de Matematică și Informatică) – 2,18 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Matematică și Informatică) – 2,18 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra organismelor (Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie) – 2,15 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie) – 2,15 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Design interior și de produs (Facultatea de Arte și Design) – 2,14 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Arte și Design) – 2,14 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Consiliere și integrare educațională (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 2,13 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 2,13 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Kinetoterapie în patologia ortopedico-traumatică (Facultatea de Educație Fizică și Sport) – 2,08 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Educație Fizică și Sport) – 2,08 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Marketing strategic și marketing digital (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 2,07 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 2,07 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Administrarea organizațiilor de afaceri (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 2,05 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat;

(Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor) – 2,05 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat; Antreprenoriat social și dezvoltare comunitară (Facultatea de Sociologie și Psihologie) – 2,00 candidați pe loc finanțat de la bugetul de stat.

Și în sesiunea de admitere din această vară, pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a organizat centre de admitere la sediile UVT din municipiul Timișoara, cât și în cadrul celor mai importante colegii naționale din municipiile reședințe de județ din bazinul principal de selecție vizat pentru viitorii studenți UVT (în Arad, Alba, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Satu Mare și Vâlcea). Centrele județene de admitere au fost deschise în a doua parte a lunii iulie 2024 (în perioadele 15 – 18 iulie 2024 și 23 – 25 iulie 2024), iar intervalul orar 9:00-16:00. În aceste centre, candidații își pot completa dosarul electronic de pe platforma de admitere cu sprijinul reprezentanților UVT, își pot certifica documentele din dosar conform cu originalul și își pot preda diplomele de bacalaureat/de licență în original, după caz.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Pentru că la UVT inovația este la ea acasă, dincolo de oferta educațională foarte vastă și complexă pe care o punem la dispoziția celor interesați, propunem și în acest an universitar un program de studii universitare de licență unic la nivel național – Științe aplicate în criminalistică. Totodată, aspiranții la studii universitare pot alege să aplice și pentru programul de studii universitare de licență Inteligență artificială (în limba engleză), UVT fiind una dintre cele doar două universități din țară care și-au asumat formarea studenților în acest domeniu. Pentru anul 2024, ofertei de programe de studii universitare de masterat din cadrul UVT i s-au adăugat patru programe noi, în domeniile Finanțe, Filologie și Științe ale comunicării: Guvernanță organizațională și consultanță fiscală, Master in Sustainable Finance (Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor), Digital Technologies for Language Research and Applications (Facultatea de Litere, Istorie și Teologie) și Comunicare publicitară în medii digitale (Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării). Informarea aspiranților cu privire la întregul proces al admiterii este asigurată prin secțiunea dedicată din portalul nostru: admitere.uvt.ro, iar candidații la studii universitare sunt invitați să parcurgă toate etapele admiterii prin intermediul platformei online ce este creată pentru a le facilita înscrierea – admitereonline.uvt.ro. Vă așteptăm la UVT cu porțile deschise și în sesiunea de toamnă, din septembrie. Vă invităm să pășiți pragul universității viitorului, un spațiu al educației europene.”

La toate programele de studii universitare de licență din cadrul UVT, procesul de admitere presupune susținerea unei probe de admitere, în format fizic, la sediul central UVT sau la sediile facultăților UVT, fie pentru testarea cunoștințelor/aptitudinilor conexe domeniului de studii ales și a capacităților cognitive, fie de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament. Mai multe detalii despre procesul de admitere pentru fiecare program de studii universitare pot fi găsite pe paginile aferente acestora de pe platforma de admitere.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) îi valorizează pe tinerii cu rezultate deosebite, care excelează în diverse domenii și care vor să aducă o schimbare în societatea în care trăiesc, care merită să fie susținuți și încurajați în parcursul lor academic. Așadar, pe lângă facilitățile pe care le acordă pentru performanțe academice studenților săi, UVT a pregătit și un pachet de beneficii pentru viitorii studenți care, în perioada studiilor liceale au obținut rezultate deosebite la diverse concursuri și olimpiade naționale și internaționale, care obțin media 10 la examenul de bacalaureat sau care sunt șefi de promoție în cele mai bune licee din fiecare județ, mai multe detalii fiind disponibile AICI.

Comentarii

comentarii