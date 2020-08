Un primar PSD din Timiș, care a susţinut-o pe Viorica Dăncilă, spunând că “Iohannis nu e român”, va candida pentru un nou mandat din partea PNL

Un primar PSD care a dus la un miting de sustinere a Vioricai Dancila mai multi apropiati care spuneau ca “Iohannis nu e roman” va candida pentru un nou mandat din partea PNL.

Primarul comunei timisene Bethausen, Ioan Lihoni, aflat la al treilea mandat de primar. Primarul PSD racolat de PNL a fost in campania pentru alegerile prezidentiale din 2019 un sustinator infocat al Vioricai Dancila. La un miting organizat PSD organizat la Timisoara, primarul din Bethausen a dus mai multi apropiati, care au declarat ca o sustin pe Viorica Dancila pentru ca “Iohannis nu e roman”.

“Vrem un presedinte roman, de etnia noastra. Suntem singura tara din lume care avem presedinte de alta nationalitate decat a noastra. El nu poate sa cante noi suntem romani, ca nu e roman. Numele il tradeaza. Si neamul”, spunea fratele primarului din Bethausen la mitingul din toamna lui 2019, de la Timisoara, potrivit unei inregistrari video publicate de adevarul.ro.

Contactat de adevarul.ro, primarul din Bethausen a declarat ca a trecut la PNL pentru ca nu a fost ajutat de PSD. “Comuna si eu personal am fost sabotati. Nu am fost ajutat de PSD atatia ani de zile, mi s-au taiat patru proiecte. Nu am fost inclus printre cele 30 de comune care au primit apa si canal prin Aquatim”, a declarat Lihoni pentru sursa citata.

Edilul, a carui fiica a fost condamnata in 2016 la inchisoare cu suspendare pentru ca a condus bauta masina Primariei Bethausen, a mai declarat ca daca o sa castige un nou mandat vrea sa finalizeze sapte proiecte pe care le are in lucru si sa se retraga din politica.

