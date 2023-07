Un profesor a fost eliminat de la examenul de definitivat, în Timiș. Avea dispozitiv de comunicare asupra lui

Din cei 332 de profesori înscriși la examenul de definitivat, 17 au fost absenți, 17 s-au retras din motive personale și 1 a fost eliminat, în Timiș. “El a fost eliminat, fiindcă a fost prins cu un dispozitiv de comunicare, asupra lui”, spune Halasz Ferenc, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Timiș.

Poba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ s-a desfășurat în data de 19 iulie 2023.

Candidații au susținut examenul din 44 de discipline de examen.

Cei mai mulți candidați sunt înscriși la următoarele discipline:

LIMBA ROMANA SI LITERATURA PENTRU COPII SI METODICA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII.

LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVATAMANTUL PRIMAR (INVATAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA).

Afișarea rezultatelor inițiale se va realiza în data de 25 iulie 2023.

Înregistrarea contestațiilor se va realiza la centrul de examen organizat la COLEGIUL NAȚIONAL „C.D.LOGA” TIMIȘOARA, după următorul program:

În data de 25 iulie 2023, după afișarea rezultatelor până la ora 20,00.

În data de 26 iulie 2023, în intervalul orar 8,00 – 12,00. Afișarea rezultatelor finale se va realiza în data de 1 august 2023.

Comentarii

comentarii