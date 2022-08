Un profesor din Timiș a declarat venituri din meditații de 50.000 de lei, altul, din Arad, de 60.000 de euro

Presedintele ANAF, Lucian Heius, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca profesorii care dau meditatii incep sa-si declare veniturile si sa plateasca impozite, oferind doua exemple de cadre didactice din vestul tarii.

“Au fost situatii in care acest gen de persoane care dau meditatii s-au autorizat si au declarat. Undeva in Vestul tarii, la Arad, cred ca un profesor a declarat venituri, undeva, la 60.000 de euro si a platit impozit pe ele. La Timisoara, un altul cred ca a declarat venituri de vreo 50.000 de lei si a platit impozit”, a declarat seful ANAF, Lucian Heius.

In opinia sa, pentru inspectorii ANAF nu este si nu a fost, niciodata, o prioritate controlul la profesori, iar, in ultima vreme, lucrurile intra in normalitate.

“Ceea ce ne dorim noi, ca ANAF, nu este sa mergem, sa controlam si sa prindem pe cineva, ci ca contribuabilii din Romania sa aiba un comportament fiscal corect”, a afirmat Heius.

