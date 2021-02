Un profesor universitar din vestul țării a murit după ce a primit prima doză de vaccin Pfizer. Soţia spune că „A murit de inimă, nu din cauza vaccinului!”

Simona Dzitac, sotia profesorului universitar care a decedat la doua saptamani dupa prima doza de vaccin Pfizer, a dezvaluit ca decesul a fost cauzat de o boala de inima cu care sotul se lupta de mai multi ani.

Simona Dzitac, soţia profesorului universitar care a decedat la două săptămâni după prima doza de vaccin Pfizer, a reacţionat pe Facebook dupa ce ştirea morâii soţului ei a stârnit numeroase controverse.

„Dragi prieteni, Au aparut in cursul zilei de astazi tot felul de stiri false in presa si televiziune privind decesul sotului meu, Dzitac Ioan! Fac precizarea ca aceste stiri care leaga decesul sotului meu de vaccinul anti-COVID de la Pfizer SUNT FALSE! Sotul meu a fost bolnav de inima de multi ani si acesta a fost motivul pentru care a decedat! Va rog sa nu luati in seama stirile false care apar in diverse surse! Iar, celor care difuzeaza astfel de informatii, va rog sa lasati familia sa-si planga necazul si nu mai inventati tot felul de informatii care sa induca lumea in eroare! Sunteti penibili! Si… ca o completare… si eu ma vaccinez!”, a scris Simona Dzitac, profesor la Universitatea din Oradea.

Reactia a venit dupa ce mai multe site-uri si televiziuni au rostogolit in spatiul public informatia ca profesorul Ioan Dzitac, fostul rector al Universitatii Agora, a decedat sambata la doua saptamani dupa ce s-a vaccinat impotriva Covid-19, lasand sa se inteleaga astfel ca vaccinul ar fi cauza. Conform CJSU Maramures, Ioan Dzitac nu ar fi fost depistat pozitiv. Astfel decesul nu ar avea legatura cu administrarea primei doze de vaccin. De altfel, zvonul a fost dezmintit inclusiv de coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid, medicul Valeriu Gheorghita, intr-o interventie la Digi24: „Cauza decesului a fost legata de o ruptura de aorta, practic o disectie de aorta, care nu a avut legatura cu vaccinarea!”.

Ioan Dzitac s-a nascut la 14 februarie 1953, fiind profesor de matematica si informatica, licentiat in matematica (1977) si doctor in informatica (2002) la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. A fost profesor universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad si rector al Universitatii Agora din Oradea.

