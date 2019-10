Un senator USR îi cere primarului Nicolae Robu soluţii concrete pentru un mediu curat

Senatorul USR de Timiş, Nicu Fălcoi, îi cere primarului Nicolae Robu să vină cu soluţii pentru a face Timişoara respirabilă, dar susţine că a fost “răsplătit” cu găleţi de zoaie, la fel ca cetăţenii ce voiau explicaţii de la edil.

Parlamentarul a formulat câteva direcţii pentru reducerea poluării:

* Încurajarea transportului public şi a celui alternativ: Transportul public are nevoie de mai multe benzi dedicate, nu mai puţine. Unele trasee ar trebui regândite. Liniile de tramvai reabilitate, nu închise. Astfel, mijloacele de transport se vor succede la o distanţă decentă şi predictibilă de timp. RATT/STPT e o societate comercială ce trebuie decăpuşată, pentru a putea oferi servicii mai bune: mijloace de transport mai multe, mai noi, curate, personal amabil, staţii de transport în comun decente.

Transportul alternativ are nevoie de mai multe piste de biciclete, însă piste adevărate, nu linii trasate pe trotuare şi borduri înalte. Pietonii trebuie încurajaţi construind trotuare bune, umbrite şi curate, nu forţându-i să stea o veşnicie la semafor.

* Îngrijirea zonelor verzi şi curăţenia în oraş: Mai multe parcuri şi mici zone verzi în cartiere, aliniamente de arbori, stoparea tăierii în neştire a copacilor maturi şi sănătoşi. Spaţiile verzi dintre blocuri trebuie să redevină asta, nu să fie folosite ca parcări sau gropi de gunoi. Curăţenie stradală impecabilă, spălarea şi stropirea străzilor, ridicarea tuturor gunoaielor abandonate, în paralel cu amendarea celor care le aruncă.

* Parcările: Avem nevoie urgentă de parcări! Un procent semnificativ din trafic se datorează maşinilor care se învârt inutil în căutarea unui loc de parcare. În plus, am putea elibera spaţiul public de maşinile parcate lângă bordură sau pe trotuar, spaţiu preţios, ce ar putea reveni pietonilor sau transportului în comun. Avem nevoie de locuri de parcare sub- sau supraterane în centru (scumpe) şi de parcări rezervate pentru riverani din cartiere (ieftine).

* Disciplină pe şantierele din oraş: Poliţia locală are obligaţia să amendeze camioanele ce ies pline de noroi pe drum sau care nu au conţinutul acoperit. Gropile de pe spaţiul public pe care le sapă furnizorii de utilităţi publice trebuie repede reparate, iar domeniul public refăcut întocmai. Trebuie să terminăm cu şantierele în jurul cărora e plin de nisip, pământ, praf sau noroi şi cu cele lăsate de izbelişte cu săptămânile şi lunile.

* Verificarea marilor poluatori din oraş: USR a propus Legea Mirosurilor, proiect îngropat momentan în Parlament. Îl vom scoate la lumină. Agenţia pentru Protecţia Mediului trebuie însă să-şi facă serios treaba şi să amendeze orice firmă nu respectă normele şi îi asfixiază pe oameni.

* Verificarea noxelor maşinilor aflate în trafic: Trebuie să încheiem epoca maşinilor ce trec Inspecţia Tehnică Periodică deşi ele lasă un nor de fum în spate. Ca măsură suplimentară, Timişoara şi restul oraşelor României se vor curăţa prin controale mixte în trafic (Poliţie – Registrul Auto Român), care să verifice starea tehnică a vehiculului şi mai ales nivelul emisiilor poluante.

* Reducerea traficului din oraş: Terminarea centurii sud e o prioritate, dar şi partea de nord-vest e neglijată. Inelul IV trebuie terminat cât mai repede, ca să scăpăm de traficul de tranzit din centrul oraşului. Iar pentru cei care locuiesc în periurban, dar vin în Timişoara pentru job şi divertisment, trebuie să dezvoltăm un transport public cu adevărat regional.

“Domnule Robu, în loc să promiteţi diplome pentru ´cetăţenii de ruşine´ (de când un primar are dreptul să-şi numească astfel concetăţenii?!), nu mai bine veniţi cu un PLAN urmat de MĂSURI concrete pentru a face aerul din oraş un aer „nu bun, ci excelent”? Ştim că Agenţia pentru Protecţia Mediului, Registrul Auto Român sau construcţia centurii nu cad în responsabilitatea unui primar, însă primarul unui mare oraş din România poate şi trebuie să adreseze constant aceste probleme”, spune senatorul Nicu Fălcoi.

