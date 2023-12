Un simbol – George ȘERBAN

,,Am reușit puține lucruri din câte visam în 1990. De o faptă trebuie, totuși, să fim mândri : am făcut istoria ireversibilă ! George Șerban, Sediul Societății Timișoara, 01 august 1995″, George Șerban.

Între anii 1990 până în 1997 eu am colaborat și am scris la ziarul ,,Timișoara” pentru că aveam aceleași idealuri cu cei de la Societatea Timișoara. Acolo l-am cunoscut pe Ion Pleșea, secretarul general de redacție care a avut încredere în mine și m-a ajutat foarte mult, publicându-mi materialele scrise. Cu ajutorul ziarului ,,Timișoara” am organizat și prima mea expozitie de xilogravuri după caricaturile artistului Horațiu Mălăele la salonul ,,Vega”, din cadrul complexului ,,Bastion”.

Atunci l-am cunoscut pe scriitorul George Șerban cu care am discutat multe și, spre bucuria mea, mi-a permis să-i fac două fotografii. Când pozele au fost gata, format A 4 m-am dus la el și mi-a scris pe ambele poze câteva cuvinte emoționante.

George Șerban a redactat Proclamația de la Timișoara un document programator adoptat la Timișoara în data de 12 martie 1990. Acest act a fost elaborat în urma manifestației populare din Piața Operei începută cu o zi înainte. George Șerban, ales mai târziu deputat PNȚCD de Timiș, a fost inițiatorul Proclamației de la Timișoara și al declarării zilei de 16 decembrie ca zi națională de luptă împotriva totalitarismului.

Cea mai cunoscută cerere a documentului Proclamației este punctul 8, prin care se cerea ca nici un fost membru al nomenclaturii Partidului Comunist Român sau al Securității să nu aibă dreptul de a lucra în funcții publice pe o perioadă de 10 ani sau trei legislaturi consecutive, punîndu-se accent mai ales pe funcția de președinte.

Această interdicție se numește lustrație.

În perioada următoare, documentul a fost recunoscut și sprijinit de sute de asociații civice, iar aproape 4 milioane de cetățeni au semnat apelul în favoarea introducerii punctului 8 în legea electorală. Aplicarea punctului 8 a fost și una dintre principalele cereri ale Golaniadelor. S-ar părea că în România conduc pe mai departe tot vechii – noi comuniști și foștii – actuali securiști !

Există oameni inteligenți, dar când cei răi îi atacă din toate părțile până și aceștia puternici clachează… e un fel de a te lupta cu morile de vant, un fel de Don Quijote…

