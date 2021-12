Un singur deces și sub 100 de noi cazuri de COVID-19 în Timiș, joi

Un singur deces și sub 100 de noi cazuri de COVID-19 în...

Joi, 2 decembrie, prefectura de Timiș a raportat din nou sub 100 de noi cazuri de COVID-19. Mai precis, dintre cele 630 de teste efectuate miercuri, 97 au avut rezultat pozitiv. În plus, în ultimele 24 de ore, în județ a fost înregistrat un singur deces asociat infecției cu SARS-CoV-2. Per total, dintre cei 86.652 de timișeni depistați cu COVID-19, 1.834 au decedat.

Dintre cele 97 de persoane infectate, 50 sunt din Timișoara. Mai sunt cinci din Dumbrăvița, câte patru din Făget, Racovița și Giroc, trei din Ghiroda și câte unul sau două sau trei din alte 18 localități. Cele mai mari rate de infectare rămân la Pesac (6,19), Pișchia (5,99) și Dudeștii Noi (5,28). La Timișoara, rata de infectare a scăzut ușor, de la 2,59 la 2,53 cazuri la mia de locuitori. La nivel de județ, la fel – de la 2,17 la 2,11.

De miercuri până joi au fost închise două focare de COVID-19 din Timiș, cele de la firma privată din Lugoj (18 cazuri) și Creșa nr. 5 Timișoara (3). Active rămân altele trei: Școala Gimnazială nr. 30 Timișoara (9), fabrica de produse de cauciuc din Timișoara (14) și Spitalul Județean Timișoara (3). Ultimul este nou, fiind vorba despre pacienți infectați, nu și doctori.

În ceea ce privește campania de vaccinare, observăm o scădere a ritmului. În ultimele 24 de ore au fost administrate 1.020 de doze: 849 de Pfizer, 80 de Moderna și 91 de Johnson&Johnson. Doar 223 de persoane au primit, însă, prima doză. Altele 346 au primit doza 2, iar 451 – doza 3. Per total, de la debutul campaniei de vaccinare, în centrele din Timiș au fost administrate 621.249 de doze de vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2. Astfel, 304.662 de persoane au finalizat schema de imunizare.

