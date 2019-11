Un șofer beat a sărit cu mașina pe calea ferată

Aseară, în jurul orelor 22:25, un arădean de 46 de ani a sărit cu mașina pe calea ferată de pe strada Câmpul Liniștii din municipiul Arad. Bărbatul în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra mașinii. „În urmă testării cu aparatul alcooltest a rezultat o îmbibație alcoolică de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, a declarat inspector principal de poliție Adina Aconstantinesei.

