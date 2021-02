Un șofer beat și fără permis și-a băgat prietenul în spital după ce a lovit cu mașina un cap de pod și s-a răsturnat

Un barbat de 46 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost implicat joi seara intr-un accident, pe drumul comunal care leaga localitatile Sinersig de Ohaba Forgaci.

Politistii au anuntat ca au fost sesizati de producerea accidentului si la locul indicat prin apelul la 112 au gasit trei persoane, dintre care una ranita. Oamenii legii au stabilit ca un barbat, de loc din Darova, in timp ce conducea un autoturism, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul volanului, masina a derapat, a lovit un cap de pod dupa care s-a rasturnat. In urma accidentului, soferul a scapat nevatamat dar unul dintre cei doi pasageri a fost transportat la spital cu traumatisme la cap. Politistii l-au luat la intrebari pe sofer si au stabilit ca acesta nu avea permis de conducere iar aparatul alcooltest a aratat o valoare de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul a fost dus de politisti la spital unde i-au fost recoltate probe biologice. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru conducere fara permis, vatamare corporala si conducere sub influenta alcoolului.

Sursa: Lugoj Info.ro

