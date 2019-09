Un tânăr a infectat cu bună ştiinţă mai multe femei cu virusul HIV

Un tânăr din Arad a infectat intenționat mai multe tinere cu virusul HIV. Este cercetat în trei dosare, a infectat cu intenţie două tinere şi pe soţia lui, iar bărbatul este liber.

Tânărul de 30 de ani a contactat virusul HIV în spital, la naștere, în anul 1989, scrie aradon.ro. Atunci, zeci de nou născuți au fost infectați, în maternități, din cauza unor ace nesterilizate. Tânărul a crescut, a devenit adult, s-a căsătorit, iar acum are și copii. Soția sa este și ea seropozitivă. Și asta pentru că soțul nu i-a spus că este bolnav. În timp ce era căsătorit cu această femeie, arădeanul a început o relație cu o minoră – în vârstă de 17 ani la acea dată – pe care a îmbolnăvit-o.

La 20 de ani, tânăra a descoperit că este seropozitivă. La început, nici măcar nu a înțeles diagnosticul. “Nu am știut ce înseamnă. Medicul mi-a explicat rezultatul analizelor. Am crezut că pică cerul pe mine. Am spus că aici s-a terminat toată viața mea. Aveam 17 ani când l-am cunoscut și era prima mea relație. Nu am știut că el este bolnav. Ulterior diagnosticului meu am aflat că el este în tratament de mai mulți ani. Cred că m-a îmbolnăvit intenționat. Cred că scopul lui este să îmbolnăvească cât mai multe fete ca să se răzbune, pentru că el nu acceptă că are această boală, și pentru indemnizația pe care o primește de la stat. Mi-a spus că-mi va face și mie această indemnizație și că va fi pe cardul lui”, a povestit tânăra infectată de fostul iubit.

Fosta soție a bărbatului a încercat să-i spună tinerei despre infecția pe care bărbatul o purta în corp, așa că a luat legătura cu sora acesteia. “Am fost contactată de fosta lui soție care mi-a spus că el are o boală incurabilă și că trebuie să am grijă de sora mea. Chiar după ce am aflat de boala surorii mele l-am văzut pe stradă, în oraș, tot cu alte fete tinere, clar erau minore. I-am cerut explicații și mi-a spus că nu este treaba mea și că el face ce vrea. La fel i-am cerut explicații despre boala surorii mele, l-am întâlnit pe drum și mi-a spus că nu este problema mea, că trebuie să-mi văd strict de viața mea și nu de cea a surorii mele”, a spus sora tinerei infectate.

Pentru că tânăra suspicionează faptul că bărbatul a infectat-o intenționând, omițând să-i spună că suferă de o boală incurabilă, s-a îndreptat împotriva lui în justiție. Codul penal califică aceste fapte drept infracțiuni contra sănătății publice și stabilește pedepse cu închisoarea între 3 și 10 ani. Deocamdată, tânărul este judecat în stare de libertate. Referitor la faptul că a infectat-o intenționat pe tânără, acum în vârstă de 20 de ani, cu virusul HIV, bărbatul a declarat în instanță: “Le-am spus și și-au asumat pentru că mă iubesc”.

“Pe rolul Tribunalului Arad există un dosar având ca inculpat o persoană de sex masculin și o persoană vătămată de sex feminin care a fost diagnosticată cu sindromul HIV, în urma întreținerii de raporturi sexuale neprotejate cu inculpatul. Inculpatul neagă că persoana vătămată n-ar fi știut despre boală, dar din cercetările Parchetului și ale Poliției reiese faptul că persoana vătămată nu a știut clar despre boala de care suferea inculpatul. Mai mult de atât, în acest moment este instrumentat la Poliție un alt dosar în care există o persoană de sex feminin, mai multe detalii nu pot oferi având în vedere că este în cercetare dosarul, care în trecut – tot minoră fiind – a fost infectată de acest individ. Pe acest fir mergând mai departe există, pe rețelele de socializare ale inculpatului, alte persoane de sex feminin, minore, care susțin că ar fi în relații cu acest individ”, a explicat avocatul victimei, Oana Lăzărescu.

Chiar dacă este trimis în judecată pentru ceea ce a făcut și chiar dacă pe numele lui există plângeri că ar fi infectat cu virusul HIV și alte tinere, arădeanul nu se sfiește să se laude pe rețelele de socializare cu relațiile pe care le are, inclusiv cu fete de 16 ani.

Mai mult de atât, în anul 2018, starea bărbatului s-a agravat și a trecut de la infecție la boala SIDA. Asta nu îl oprește însă să se afișeze cu tinere și să caute noi relații.

În Arad sunt 212 persoane înregistrate cu infecția imunodeficienței umane, din care 86 au dezvoltat boala SIDA. Medicii cred că o educație sexuală în școli ar fi mai mult decât necesară în condițiile în care boala face ravagii mai ales în rândul tinerilor, ceea ce arată că relațiile pasagere se consumă fără prezervativ.

