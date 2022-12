Un tânăr a vrut să intre cu mașina într-un magazin

Un lugojean in varsta de 21 de ani s-a izbit, joi seara, de magazinul Bini, aflat in apropierea podului de beton din Lugoj.

Martorii sustin ca accidentul s-a produs pe fondul vitezei. Politistii au anuntat ca, din fericire, in urma accidentului au rezultat doar pagube materiale, fiind distrus un aparat de cafea, dar si cateva geamuri termopane. Tanarul aflat la volan are permisul de sase luni si nu este exclus ca la derapajul care l-a scos in afara partii carosabile, sa fi contribuit si mazga ce acoperea drumul. Soferul a fost sanctionat contraventional, iar oamenii legii au stabilit ca nu a consumat alcool, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii