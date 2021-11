Un tânăr beat și fără permis susține că a fost ”alergat” de polițiști, cu sirene și girofaruri, aproape zece kilometri

Un barbat dintr-un sat de langa Faget ii acuza pe politisti de abuz dupa ce, sustine el, a fost fugarit de echipaj pe parcursul mai multor kilometri.

Barbatul care lanseaza acuzatiile afirma ca totul a inceput intr-o statie de carburanti din Faget unde a mers sa isi cumpere tigari si bautura. Imediat ce a urcat la volan si ar fi demarat, politistii au plecat pe urmele lui cu girofarurile pornite. Omul sustine ca s-a speriat, a intrat in panica si a calcat pedala de acceleratie reusind sa ajunga pana in apropierea unei paduri din zona localitatii Dragsinesti, unde a incercat sa se ascunda. Tanarul sustine ca i-a fost pusa viata in pericol.

Politistii spun ca nu a fost vorba de un abuz, ci o misiune obisnuita a Biroului Politiei Rutiere Faget, in care soferul a refuzat sa opreasca la semnalele agentilor, astfel ca agentii au fost nevoiti sa il urmareasca deoarece era clar ca acesta se sustrage controlului avand ceva de ascuns. Dupa ce au reusit sa il prinda pe individ, politistii au stabilit ca acesta nu avea permis de conducere si, in plus, era si baut. Alcooltestul a indicat o valoare de 0,50mg/l alcool pur in aerul expirat. Pana sa ajunga sa ii reclame pe oamenii legii si sa explice mai bine in ce a constat abuzul, barbatul este cercetat penal pentru conducere fara permis si conducere sub influenta alcoolului.

