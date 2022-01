Un tânăr de 19 ani care a încercat să se sinucidă a provocat un grav accident în Timiș. Patru persoane au fost rănite

Un tanar de 19 ani, din Lugoj, a provocat un accident la marginea orasului.

Politistii lugojeni au stabilit ca un barbat în varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugojului, dinspre Caransebes înspre Timisoara, iar la intersectia cu A6 a intrat în coliziune fata-spate cu un autoturism condus de o femeie, în varsta de 46 de ani, care circula în aceeasi directie de deplasare. În urma impactului, cele doua autoturisme au fost proiectate peste constructia din intersectia prevazuta cu sens giratoriu, acestea rasturnandu-se în afara partii carosabile. În urma evenimentului rutier au rezultat 4 victime, respectiv cei doi conducatori auto si doi pasageri, o minora, de 10 ani si un barbat de 45 de ani, pasageri în autoturismul condus de femeie, au anuntat oamenii legii. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Politistii au extins cercetarile cu privire la conditiile in care s-a produs accidentul. Exista informatii ca tanarul a lasat un bilet de adio, duminica seara, in care ar fi scris ca se va sinucide. Oamenii legii vor sa afle acum daca lugojeanul chiar a lovit intentionat masina din fata sa. Baiatul este bolnav si se afla sub tratament de specialitate. Primele investigatii medicale indica faptul ca fetita de 10 ani este cel mai grav ranita, scrie lugojinfo.ro.

