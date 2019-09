Un tânăr din Timiș și unul din Maramureș au murit în urma unui cumplit accident, într-o pădure din Austria

Un barbat de 29 de ani din Cliciova a murit alaturi de un alt coleg, intr-un accident de munca petrecut intr-o padure din Austria.

Cei doi se aflau la munca in zona Großkirchheim si coborau niste busteni cu ajutorul unui carucior care rula pe un cablu, a anuntat politia austriaca, pentru Lugoj Info.ro.

Accidentul s-a petrecut joi seara, la o altitudine de 1500 de metri, cand cei doi au vrut sa plece spre casa. Barbatul din Cliciova alaturi de colegul sau de 21 de ani, din judetul Maramures, au murit dupa ce cablul pe care rula caruciorul s-a rupt. Cei doi au cazut in gol si s-au izbit de pietre si cioate. Un elicopter s-a indreptat rapid catre locul accidentului, insa pentru cei doi tineri nu s-a mai putut face nimic. Trupurile neinsufletite au fost recuperate de catre mai multe echipaje ale pompierilor voluntari din cateva localitati, elicopterul fiind nevoit sa abandoneze misiunea din cauza intunericului. Politistii au anuntat ca au demarat o ancheta care sa stabileasca imprejurarile exacte in care s-a produs aceasta nenorocire. Ei sustin ca sistemul de transport al lemnului nu era destinat si transportului de persoane. Barbatul din Cliciova lucra in Austria de cativa ani si a reusit sa isi ridice o casa din banii castigati in strainatate. Tanarul le-ar fi spus localnicilor ca mai sta cateva luni si se intoarce definitiv.

Sursa: lugojinfo.ro

