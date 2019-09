Un tânăr din Timișoara a murit pe un drum din Timiș

Un tanar din Timisoara si-a pierdut viata sambata seara, pe drumul dintre Cladova si Ohaba Lunga, dupa ce a fost lovit de o masina.

Din primele cercetari facute de oamenii legii, rezulta ca baiatul in varsta de numai 22 de ani venise la niste rude in Cladova, iar dupa lasarea intunericului a plecat impreuna cu verisorul sau cu masina pentru a da drumul unor pompe de apa, pe camp.

Tanarul a parcat masina pe marginea drumului, pe sensul opus directiei de deplasare, iar verisorul sau a mers pe camp. La un moment dat, timisoreanul s-a dat jos din masina si a mers in cealalta parte a drumului.

Un sofer din Ohaba Lunga a depasit masina parcata insa nu a mai reusit sa il vada la timp pe tanarul de 22 de ani, astfel ca l-a lovit in plin. In urma accidentului, baiatul nu a supravietuit, in ciuda tuturor eforturilor facute de medici. Politistii au demarat cercetarile la locul accidentului pentru a stabili clar imprejurarile in care s-a produs acesta. Soferul neatent este cercetat pentru omor din culpa.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii